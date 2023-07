Sénégal: Place de la Nation - Le préfet interdit le rassemblement du F24

Rebelote ! Encore pas de manifestation autorisée pour le F24. En cause ? Le préfet de Dakar a dit niet à la demande de rassemblement déposée par messieurs Ousmane Wade, Souleymane Gueye et Aliou Gérard Koita au nom d'une structure dénommée « Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP).

En effet, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a apposé son véto sur le rassemblement du mouvement des forces vives de la nation projeté pour ce vendredi 21 juillet 2023. L'autorité préfectorale fonde sa mesure sur des motifs à notamment « risque de troubles à l'ordre public » et « entrave à la libre circulation des personnes et des biens »

Il faut noter que lors de son face à face avec la presse, de ce mardi 18 juillet 2023, le mouvement des forces vives de la nation-F24, dans le cadre de sa feuille de route a appelé à un vaste rassemblement ce vendredi 21 juillet, à la place de la nation. Cette manifestation, selon Mamadou Mbodj et ses camarades vise non seulement à réclamer une élection libre, transparente et inclusive mais également à exiger la libération immédiate de tous les détenus politiques.