Sénégal: Rémunérations dans le secteur moderne - Hausse de 1,8% de la masse salariale au 1er trimestre 2023

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer). Un des chapitres est consacré à la rémunération dans le secteur moderne.

. «Au premier trimestre 2023, la masse salariale dans le secteur moderne s'est établie à 347,3 milliards de FCFA contre 341,1 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 1,8%.

Cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs du commerce (+6,2%), des services (+1,7%) et de l'industrie (+1,4%) », lit-on dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon l'Ansd, cet accroissement a été amoindri par la contraction de 5,6% de la masse salariale dans le secteur de la construction. L'Ansd renseigne que l'augmentation de la masse salariale dans le secteur des services est essentiellement portée par celle des rémunérations dans les activités pour la santé humaine et l'action sociale (+32,6%), l'hébergement et la restauration (+16,7%), les activités immobilières (+10,0%) et l'information et la communication (+9,8%).

«Dans l'industrie, le relèvement de la masse salariale est consécutif à sa hausse dans les sous-secteurs des industries de « production et distribution d'électricité et gaz » (+20,9%), extractives (+20,7%) et de production et distribution d'eau (+18,4%) », note l'Ansd.