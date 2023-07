Sénégal: Assurance pour le développement du commerce et des investissements - Un bénéfice net d'un montant de 32,8 millions de dollars réalisé en 2022

Assurance pour le développement du commerce et des investissements en Afrique (Atidi), anciennement connue sous le nom de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique - (Aca) a clôturé sa 23e Assemblée générale annuelle à Kigali, au Rwanda.

Selon un communiqué de presse, l'assemblée générale a approuvé les résultats obtenus par l'organisation en 2022, lesquels se caractérisent par des performances stables malgré un environnement économique post Covid-19 volatile à l'échelle mondiale et partout en Afrique.

«La société a enregistré des performances stables malgré un environnement économique post Covid-19, au niveau mondial et dans toute l'Afrique, et reste financièrement saine, comme en témoignent ses résultats financiers pour 2022, présentés ci-dessous. Les expositions totales assurées par Atidi à fin année atteignaient 8 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 20% », lit-on dans le document.

L'organisation a également connu une forte croissance de son actif total, de ses revenus de placement, ainsi que de ses capitaux propres qui s'élevaient à 553 millions de dollars à fin 2022. Ces gains ont compensé une légère détérioration enregistrée dans certains domaines. La prime émise nette a augmenté de 5% et la prime brute a diminué de 7% au cours de l'exercice clos en décembre 2022, se situant à 133,2 millions de dollars par rapport aux résultats de l'exercice précédent qui se situaient, eux, à 143,5 millions de dollars.

Le bénéfice net, d'un montant de 32,8 millions de dollars, est en légère baisse de 6% du fait de l'augmentation des provisions nettes pour sinistres due à la croissance de l'activité ; et

«Atidi a déclaré un dividende de 8,2 millions de dollars en 2022. Il s'agit-là de la cinquième année consécutive de versement de dividendes et cela reflète la confiance du Conseil d'administration et de la Direction », lit-on dans le document.

Manuel Moses, directeur général de l'Atidi, a commenté la performance en félicitant les actionnaires, les clients, les partenaires et le personnel pour avoir aidé l'Atidi à relever les défis d'une année imprévisible.

Atidi a commencé à mettre en oeuvre son plan stratégique institutionnel pour la période 2023-2027, qui vise à optimiser les performances de l'organisation pour la tourner davantage vers le développement, la rendre plus transformationnelle, plus robuste et plus fiable.

La prochaine Assemblée générale annuelle est prévue pour se tenir en Zambie, en 2024.