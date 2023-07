Algérie: Le Conseil de la nation a accompli un travail considérable reflétant la dynamique que connait l'Algérie nouvelle

ALGER — Le Conseil de la nation a accompli cette année un "travail considérable", reflétant "la dynamique que connait l'Algérie nouvelle et ses acquis" à différents niveaux, a affirmé, jeudi à Alger, le président de la chambre haute du parlement, M. Salah Goudjil.

Dans son allocution à la clôture des travaux de la session parlementaire ordinaire 2022-2023 du Conseil, M. Goudjil a affirmé que le Conseil a accompli un "travail considérable cette année ayant incarné le slogan 'Novembre est de retour...', notamment en cette conjoncture où les principes de Novembre sont concrétisés, une phase amorcée avec l'élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et ses 54 engagements".

Toutes les lois débattues et adoptées "étaient liés à ce slogan, au concept de l'Algérie nouvelle, à ses acquis et à la dynamique qu'elle connait", a-t-il assuré.

Evoquant la visite du Président Tebboune en République populaire de Chine, M. Goudjil a indiqué qu'elle "nous a rappelé notre Histoire et relations avec ce pays ami, le premier à reconnaitre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) après les Etats arabes frères".

A son tour, "l'Algérie, grâce à son rôle dans le Mouvement des non-alignés (MNA) et sur la scène internationale, a apporté son soutien à la Chine et à l'obtention de son siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU", a-t-il encore rappelé.

Les nombreuses visites effectuées cette année par le Président Tebboune, a-t-il dit, à des Etats frères et amis à l'instar du Qatar, de la Turquie, de l'Italie et du Portugal "traduisent le souci de l'Algérie de retrouver sa place au plan international et sa parole respectée concernant plusieurs questions régionales et internationales".

Il a, en outre, mis en avant l'attachement du Conseil, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à "défendre les décisions de l'Algérie et transmettre ses messages".

A ce propos, M. Goudjil a mis en avant la nécessité de consolider le front interne et de préserver l'unité nationale pour faire front aux différents défis.

"Des ennemis guettent l'Algérie, en raison de ses décisions et de ses positions, et s'emploient à interpréter ces décisions et à remettre en cause leurs visées", a affirmé M. Goudjil, relevant l'impératif de "préserver notre unité et de travailler de concert et sérieusement" pour faire face aux "tentatives de déstabilisation de l'Algérie".

Rappelant les principes de l'Algérie "en faveur des peuples colonisés et leur droit à l'autodétermination", le président de la chambre haute du parlement a souligné que le soutien algérien à la Palestine "remonte à l'indépendance, et que l'Algérie n'a jamais abandonné ce pays frère".

D'autres pays, cependant, "prétendent apporter du soutien à la Palestine, alors qu'en réalité, ils consolident leurs relations avec l'entité sioniste avec laquelle ils échangent des visites officielles et lui permettent même de menacer l'Algérie depuis leurs territoires", a ajouté M. Goudjil, appelant, à ce propos, tous les pays fidèles à la cause palestinienne à "tenir des positions franches et courageuses".

L'Algérie "soutient l'indépendance des peuples colonisés sans exception aucune", a-t-il souligné, indiquant que le soutien de notre pays "au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination émane justement de ce principe immuable".

Dans un autre contexte, le président du Conseil de la nation s'est félicité du "rôle crucial de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui protège les frontières nationales et préserve la stabilité de la patrie", saluant, par là même, les efforts déployés par les différents corps de sécurité et la Protection civile au service de la patrie.

Au lendemain du tragique accident de la route survenu à Tamanrasset, ayant fait des dizaines de victimes, M. Goudjil a invité les membres du Conseil et les personnes présentes à la clôture de la session à observer une minute de silence à la mémoire des victimes décédées, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

A noter que la cérémonie de clôture de cette session s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, des membres du staff gouvernemental ainsi que de nombre de responsables de l'Etat.