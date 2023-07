Maroc: Rabat - Cérémonie de remise du Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire dans sa 3ème édition

Rabat — La cérémonie de remise du Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire lors de sa troisième édition a eu lieu, jeudi au siège de la Chambre des représentants, en présence du président de la Chambre, Rachid Talbi Alami.

Le prix de mérite destiné aux thèses de doctorat a été décerné à Fatima Zahra Aaraj pour sa thèse intitulée "Qualité des textes législatifs: Diagnostic et défis", tandis qu'Abderrazzak El Hannouchi a reçu le prix de mérite pour les ouvrages publiés pour son livre "Le Parlement et les droits de l'Homme: Références et pratiques".

Quant au prix d'encouragement réservé aux thèses de doctorat, il a été attribué à Lotfi Allay pour sa thèse "Conformité des législations nationales aux normes internationales des droits de l'Homme: Approches juridiques pour gérer le conflit entre l'universalité et la particularité".

Dans une allocution de circonstance, M. Talbi Alami a souligné l'importance de la rigueur scientifique et académique pour améliorer l'efficacité de l'action parlementaire, tel que stipulé par l'article 69 de la Constitution du Royaume de 2011, afin d'optimiser les méthodes et les procédures de la pratique parlementaire.

Il a, par ailleurs, souligné que la Chambre des représentants a mis en place le Centre d'études et de recherches parlementaires, une structure administrative chargée d'accompagner et de soutenir toutes les composantes de la Chambre.

%

Un accord de partenariat portant sur la coopération scientifique a été conclu avec les universités publiques pour promouvoir l'interaction de la Chambre avec le milieu scientifique et académique, stimuler les recherches et les études spécialisées sur l'action parlementaire et élaborer des filières de formation et de laboratoires de recherche dans ce domaine scientifique qui connaît une grande évolution, a fait savoir le président de la Chambre des représentants.

Afin de créer une liaison pratique entre l'action parlementaire et la recherche scientifique, M. Talbi Alami a affirmé que la Chambre des représentants s'efforce d'impliquer de nombreux chercheurs, professeurs et experts dans ses activités, relevant que le but est d'harmoniser l'action des responsables politiques avec les contributions des chercheurs et des académiciens, afin d'aligner plus efficacement les législations et les politiques sur les besoins exprimés par les citoyens.

La Chambre s'engage à valoriser et encourager la connaissance scientifique et à renforcer les liens entre la recherche scientifique, le travail des institutions et l'élaboration des politiques, explique-t-il, réaffirmant l'intention de développer ce Prix national à travers une coopération renforcée avec les centres de recherche universitaires et le lancement d'une série d'initiatives pour la formation et le renforcement des capacités des jeunes chercheurs dans le domaine de l'action parlementaire.

Le Prix national des études et des recherches sur l'action parlementaire vise à encourager les recherches scientifiques éminentes relatives à l'action parlementaire, qu'il s'agisse de thèses de doctorat soutenues ou d'ouvrages publiés. Il est décerné conformément aux dispositions de l'article 350 du Règlement intérieur de la Chambre.