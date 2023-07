Afrique: Inquiets de leur dette envers la Chine, beaucoup de Togolais sont prêts à payer plus d'impôts pour contribuer au développement

communiqué de presse

La majorité des citoyens préfèrent que leur pays autofinance son développement même si cela signifie davantage d'impôts.

Key findings

Moins de la moitié (43%) des Togolais étaient conscients que la Chine accorde des prêts ou de l'aide au développement à leur pays.

Parmi ces derniers, des majorités pensaient que le gouvernement s'est trop endetté auprès de la Chine (56%).

Plus de six citoyens sur 10 (64%) ont estimé que l'influence économique et politique de la Chine sur le Togo est « quelque peu » ou « très » positive.

Deux tiers (67%) des Togolais trouvaient qu'il est important pour le pays d'autofinancer son développement même si cela signifie davantage d'impôts et de taxes.

La majorité (57%) des citoyens se disaient d'accord si le gouvernement décidait d'augmenter les impôts ou les taxes afin de pouvoir soutenir des programmes d'aide aux jeunes.

Cependant, la majorité (56%) d'entre eux estimaient que les gens évitent « souvent » ou « toujours » de payer leurs impôts et taxes.

A travers ses principaux programmes de coopération, la Chine s'est établie comme premier investisseur sur le continent africain. Elle distribue au moins deux fois plus d'argent pour le développement que les États-Unis et d'autres grandes puissances (Agence Ecofin, 2017 ; Malik et al., 2021). Aussi le dynamisme de ses échanges avec l'Afrique ces dernières années l'ont placé au rang du premier partenaire commercial du continent (Anrifou, 2022).

Le Togo entretient une coopération de longue date avec la Chine, et celle-ci est devenue l'un de ses principaux pourvoyeurs de fonds dans les domaines des routes et infrastructures, la santé, la formation technique, l'agriculture et bien d'autres (D'Almeida, 2016 ; Sovon, 2023).

Mais de nombreuses voix critiquent les financements de la Chine, la soupçonnant de piéger les pays africains en menant une diplomatie de la dette sur le continent (Xinhua News, 2022 ; Grenson, 2023 ; Verhoeven, 2022). Pour soulager les pays bénéficiaires de ses prêts, et consolider les partenariats, la Chine procède parfois à l'annulation de certaines dettes. Ainsi le gouvernement togolais a obtenu récemment de la Chine des remises de dettes d'un peu plus de $2,5 millions de dollars américains (Portail Officiel de la République Togolaise, 2022).

Dans ce contexte de coopération, que pensent les Togolais de la dette envers la Chine ? Et bien au-delà, existerait-il une soif de participer au financement du développement du pays ?

Il ressort des résultats d'une enquête d'Afrobarometer que moins de la moitié des Togolais étaient conscients que la Chine accorde des prêts ou de l'aide au développement à leur pays. Parmi eux, la majorité disaient que le gouvernement s'est trop endetté auprès de la Chine.

Bien que l'influence politique et économique de la Chine sur le Togo soit perçue positivement par les Togolais, ils affirment qu'il serait capital pour le Togo, qui se veut souverain, de financer son développement à partir de ses propres ressources, même si cela signifie payer plus d'impôts et de taxes.

Aude Doumassi Aude Doumassi is a research affiliate at the Center for Research and Opinion Polls (CROP), Afrobarometer's national partner in Togo.