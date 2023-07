Togo: ESA signe un partenariat avec trois entreprises togolaises pour les stages pratiques de ses étudiants

Il n'y a pas que la formation ou encore mieux, la théorie qui importe à l'ESA, mais aussi le devenir de ses apprenants. C'est donc dans la dynamique d'accrocher de nouvelles cordes à son arc que cette Ecole supérieure de référence dans la sous-région, en témoigne les nombreuses distinctions, a contracté avec trois entreprises togolaises (Kya Energy Group, ECA -Entreprise de Construction Appliquée- et le CCL -Centre de Construction et de Logement-), ce Jeudi 20 Juillet 2023 à son campus d'Agoè Minamadou, dans la banlieue Nord-Ouest de Lomé. Objectif d'un tel partenariat, permettre aux étudiants qui sortent de l'ESA d'aller en stage dans ces entreprises pour la pratique de ce qu'ils ont appris lors de leur formation.

« Nous signons ce partenariat pour ajuster nos formations, pour permettre à nos étudiants de bénéficier des stages et mettre en pratique ce qu'ils ont appris chez nous », c'est ce qu'a indiqué le Directeur général et Fondateur de cette école supérieure, Dr Charles Birrégah. Si ces entreprises qui se mettent en contrat avec l'ESA emboîtent les pas à d'autres de leurs prédécesseurs dont Veritas International, qui collaborent déjà avec son école, le premier responsable de l'ESA a inscrit cette dynamique de collaboration avec les entreprises dans l'optique des stages mais aussi et surtout d'un « dialogue pour l'actualisation des connaissances ». S'il a salué la dynamique, pour manifester sa bonne foi et une collaboration fructueuse et gagnant-gagnant entre les parties, Dr Birrégah a annoncé au cours de cette cérémonie de signature, une offre particulière pour les personnels des différentes entreprises partenaires. « Nous aurons à offrir une réduction de 10 à 20% au personnel des entreprises contractantes et à leurs enfants », a-t-il fait savoir, au grand bonheur des représentants des entreprises signataires. Un échange de politesse et de motivation qui a suscité en retour celle également de Kya Energy Group dont le Président Directeur Général, Prof Yao K. Azoumah, a décidé d'en faire autant, informant de ce que son entreprise offre à son tour le même taux de réduction à tout le personnel de l'ESA qui souhaiterait s'éclairer à l'aide de l'énergie solaire.

%

Président du Conseil scientifique de l'ESA et ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Prof Octave Nicoué Broohm, également présent à la cérémonie, n'a pas caché son enthousiasme. « Nous avons une jeunesse qui ne demande qu'à être formée. L'enjeu de ce partenariat est important. Ensemble avec vous, nous allons former des jeunes qui seront immédiatement opérationnels. Avec vous, nous aurons à améliorer nos curricula de formation », s'est-il réjoui.

Dans la même dynamique que les deux responsables de l'ESA, Prof Azoumah de Kya Energy Group compte sur ESA pour atteindre leurs rêves et aussi l'Afrique. « ESA, c'est une institution d'enseignement supérieur d'excellence, et nous, nous sommes une entreprise solaire, qui rêvons de croitre et de gagner l'Afrique. Et qui parle d'entreprise, parle de ressources humaines de qualité. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre atteindre nos rêves et ignorer une grande institution comme ESA qui est juste à côté de nous », a-t-il expliqué. Et de poursuivre, « ce partenariat va permettre aux étudiants de l'ESA de pratiquer ce qu'ils vont apprendre ici, de façon concrète avec nous via des stages, des situations de pré-emploi, parce que nous avons besoin de participer à la formation de ces apprenants et aussi d'avoir ces étudiants de qualité qui sortent de l'ESA. Ce partenariat permettra donc d'améliorer ce que nous faisons déjà et de pouvoir atteindre nos rêves qui sont de grossir, de grandir et d'atteindre tout le continent africain ».

Un point de vue bien partagé par un autre partenaire qu'est le CCL, partie prenante à ce partenariat signé par Wouro-Assaou Adoyi, Directeur général. Au travers de leur laboratoire d'analyse des sols et autres structures dont ils disposent, le CCL et son personnel comptent accompagner au mieux les étudiants de l'ESA qui viendraient en stage. Idem d'ailleurs pour l'autre entreprise contractante, ECA (Entreprise de Construction Appliquée).

A la pointe de l'innovation dans la formation supérieure privée au Togo, ESA dès cette année académie a innové en instituant un programme de paiement des cours avec des produits agricoles et aussi les cours en ligne pour les apprenants vivant loin de ses sites de Super Taco et d'Agoè Minamadou, et à l'intérieur du pays ou carrément hors. Pour information, ce contrat entre ESA et les entreprises Kya Energy Group, ECA (Entreprise de Construction Appliquée) et le CCL (Centre de Construction et de Logement), est d'une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. D'autres entreprises sont attendues dans la foulée pour rentrer dans le cadre du même partenariat avec l'ESA.