Afrique: La population des Seychelles est estimée à 119 000, dont 16 % de résidents non seychellois

La population des Seychelles est de 119 878 habitants, selon les derniers chiffres estimés du Bureau national des statistiques (NBS), suite à un recensement de la population et des logements achevé en 2022.

Les chiffres du recensement de 2010 étaient de 89 770 et les derniers résultats montrent 30 108 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 33 %.

Selon le NBS, les informations recueillies à partir du seul recensement ont enregistré une population de 102 612 habitants.

Un statisticien du NBS, Burny Payet, a déclaré à la SNA que le chiffre de 119 878 est estimé parce que "nous n'avons pas couvert l'ensemble de la population lors du recensement pour diverses raisons et nous avons dû vérifier nos données par rapport à d'autres sources, telles que la base de données nationale sur la population et les registres des passages frontaliers, afin d'obtenir une représentation plus précise de la population des Seychelles".

Le NBS a expliqué qu'il avait eu de nombreuses difficultés à collecter des données lors du recensement car il ne pouvait pas accéder à tous les logements pour diverses raisons.

"On a eu des problèmes, où les gens ne nous ont pas laissé entrer dans leurs maisons, des personnes n'étant pas présents lors de l'exercice, alors que certains ont carrément refusé de participer au recensement", a expliqué Tania Pouponneau, une autre statisticienne à la NBS.

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'ont pas participé au recensement était principalement due à la désinformation.

"Pendant le recensement, il y a eu beaucoup de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, principalement sur les informations collectées, entre autres, ce qui a fait que de nombreuses personnes ont eu des doutes sur l'exercice et ont donc refusé de contribuer", a déclaré le statisticien Ryan Madeleine.

Le NBS a souligné que ce recensement avait le pourcentage le plus élevé de non-réponse des ménages approchés.

Outre la collecte de données sur la taille de la population des Seychelles, le recensement a également collecté des données sur divers autres domaines.

Le recensement de 2022 a enregistré une augmentation importante du nombre de non-Seychellois résidant actuellement dans le pays, qui est estimé à 19 026, soit 16 % de la population totale.

Parmi la population non seychelloise résidant aux Seychelles, 46,4 % sont indiens, 9,3 % sont sri lankais et 5,8 % sont bangladais. Ils sont connus pour travailler principalement dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.

De plus, 81,7 % des non-Seychellois sont des hommes, âgés pour la plupart de 25 à 54 ans.

Dans le même rapport pour le NBS, 20 % de la population des Seychelles a moins de 15 ans, 9 % a 65 ans et plus, tandis que 71 % de la population est âgée de 15 à 64 ans.