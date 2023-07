Afrique: Revue de presse de l'Afrique de l'Afrique Francophone du 21 Juillet 2023

Mali : Décrispation- Visite officielle du président de la transition à kayes

Le Colonel Assimi Goïta est attendu dans la cité des rails le 23 juillet. C’est la fin du suspense autour de la date à laquelle est prévue le déplacement du président de la transition dans la première région administrative du pays. À l’occasion d’un point de presse tenu mardi 18 juillet le gouverneur de la région, Moussa Soumaré, a confirmé que le chef de l’État se rendra dans la région le (...) (Source : Nouvel Horizon)

Guinée : Cas de la Guinée- Piquée au vif, l’Omvs promet de « réagir »…

La suspension inopinée de la participation de la Guinée à l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (Omvs) ne laisse pas de marbre les trois autres États membres « Sénégal, Mali, Mauritanie ». L’organisation a profondément regretté cette décision des autorités de Conakry, qui motivent leur acte par le fait que selon elles, le financement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba, connait un retard considérable. Pire, fulminent les autorités militaires à la Guinée, le pays est sous-représenté au sein des instances de décision de l’Omvs. Bien que prise de court, elle n’entend pas rester les bras croisés sans rien faire. Dans un communiqué, elle assure qu’elle s’attèlera, en relation avec ses Hautes instances, à trouver les « solutions appropriées aux raisons évoquées par la Guinée ». Elle promet de continuer à œuvrer pour le développement économique et social du bassin du fleuve Sénégal, qui s’étend sur une surface de 289 000 km2. (Source : africaguinee.com)

%

Sénégal : Coopération - Macky Sall de retour à Dakar après sa tournée en Afrique de l’est

Le Président de la République Macky Sall, après une série de déplacements en Afrique de l’est, est de retour à Dakar. Il vient de conclure une visite officielle à Kampala, en Ouganda, où il a participé à des rencontres bilatérales importantes. Auparavant, le Chef de l'Etat s'était rendu à Kigali pour assister à une conférence sur les femmes. En outre, le Président Sall a joué un rôle actif dans la réunion de coordination de l'Union africaine à Nairobi, où des questions cruciales concernant le continent ont été discutées. À son retour à Dakar en fin d'après-midi, le Président de la République a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Immigration légale au Canada- Les journées « Destination Manitoba » à Abidjan

Immigrer et travailler légalement au Canada. C’est le crédo des journées « Destination Manitoba » qu’organise du 17 au 19 août 2023 à Abidjan, le Conseil de développement des municipalités bilingues du Manitoba (Cdem), en partenariat avec l’ambassade du Canada en Côte d’Ivoire. L’événement a été officiellement lancé, le jeudi 20 juillet, à Ivotel Plateau, en présence d’Anderson Blanc, ambassadeur du Canada, d’Anderson Assui, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique (Mpjipsc), et de Gérard Hielpo, chargé de communication du ministre délégué auprès du ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora. Anderson Blanc a exhorté les ivoiriens désireux de vivre et de travailler au Canada à emprunter les voies légales d’immigration. C’est d’ailleurs à cette option que répondent les journées ‘‘Destination Manitoba’’ qui auront bientôt lieu dans la capitale économique ivoirienne. Il a indiqué que le Programme candidat Manitoba (Pcm) est le principal canal d’arrivée des immigrants dans cette province canadienne. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Examens scolaires 2023- Le ministre de l’Education dresse le bilan

Le jeudi 20 juillet 2023, le ministre de l’Education nationale de l’alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, André Joseph Ouédraogo a fait le bilan des examens scolaires session 2023. Tout en félicitant les acteurs pour avoir relevé les défis d’une administration rigoureuse des examens, le ministre a souligné quelques difficultés comme la non-maitrise du Système intégré de gestion des examens et concours (Sigec) par les utilisateurs, la stabilisation des données des candidats dans le contexte sécuritaire et le trafic présumé des convocations des correcteurs. Cette année selon les données du ministère de l’Education, au Baccalauréat, sur 130 240 candidats présents, 51 139 sont admis, soit un taux national de succès de 39,27%. Un taux en baisse de 1,84 points par rapport à celui de 2022 qui était de 41, 11%. Au Bepc avec 376 799 candidats, 79 937 sont admis, soit un taux national de 38,27%.Une baisse de 3,8 points par rapport à la session de 2022 qui était de 41,35%.Au CEP sur 360 226 candidats, 256 621 sont admis, soit un taux de 71,24% contre63,18% en 2022, soit une hausse de 8,06 points. (Source : aouaga.com)

Togo : Listes électorales affichées- Les citoyens ont 48 heures pour les recours

A partir de ce jeudi 20 Juillet 2023, les listes électorales issues du dernier recensement effectué dans les 3 zones du Togo seront affichées au niveau des divers centres, selon les informations données par la Ceni. Le Code électoral accorde un droit de recours aux citoyens qui peuvent saisir les Celi de toutes irrégularités constatées. La loi électorale en son article 55 al.2 dispose : « Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la Celi ou la Ceai. Le recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’affichage des listes électorales. La Celi ou la Ceai rend sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures ». (Source : alome.com)

Tchad : Ceeac/Transition- Le facilitateur Tshisekedi en mission à N’djamena

Le Président de la République Démocratique du Congo, M. FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, facilitateur de la Ceeac pour le processus de transition politique au Tchad, a quitté N’Djaména hier à l’issue d’une visite de travail de 48 heures. Il a été accompagné à son départ par le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif. Quelques membres du Gouvernement, le Chef d’état-major Général des Armées 1er adjoint, Madame le Maire de la ville de N’Djamena et plusieurs autres officiels ont salué le Chef de l’État congolais qui s’est envolé pour Kinshasa. Avant de quitter N’Djamena, le Chef de l’Etat congolais était au Palais Toumaï où il a eu des échanges avec le Président de Transition Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO à qui il a fait la restitution de sa mission de facilitation. A l’issue de la séance, les deux Chefs d’État ont fait un point de presse. Le Président de la République, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a exprimé toute sa reconnaissance au Facilitateur désigné de la Ceeac, pour l’accompagnement du processus de Transition au Tchad. Le Président FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO a déclaré qu’il accomplit cette mission au nom de l’Afrique, notre continent mère et de l’organisation commune qu’est la Ceeac. (Source : presidence.td)

Niger : Régulation de l’électricité- Niamey abrite le 8ème forum régional de la Cédéao

Le Ministre d’État, Ministre de l’Énergie, Ibrahim Yacouba, représentant le Premier Ministre, a présidé, dans la matinée de ce mercredi 19 juillet 2023 au centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, l’ouverture officielle du 8ème forum régional sur la régulation de l’électricité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao). Placé sous le thème ’’construire des marchés de l’électricité compétitifs : impératifs de régulation dans le contexte mondial et régional’’, ce 8ème forum coïncide avec le 15ème anniversaire de l’Autorité Régionale du Secteur de l'Électricité de la Cédéao (Arrec).En prononçant son discours d’ouverture, le Ministre d’État de l’Énergie, M. Ibrahim Yacouba a rappelé qu’après la Gambie en 2022, c’est au tour du Niger d’abriter ce 8ème forum de l’Autorité Régionale de Régulation de l’Electricité de la Cédéao sur le marché régional de l’électricité ouest africain. (Source : aniamey.com)

Maroc : Coopération- Moscou accueille des entretiens entre le Maroc et la Russie

Le représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a reçu, hier, l'ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara, indique la diplomatie russe dans un communiqué. Les entretiens ont porté sur « les questions d'actualité, le développement progressif des relations russo-marocaines traditionnellement amicales, y compris le maintien d'un dialogue politique actif sur des sujets régionaux d'intérêt mutuel », souligne la même source. « Une attention particulière a été accordée aux préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg» du 27 au 28 juillet, précise le communiqué. Ce rendez-vous est capital pour la Russie, dans le contexte de la guerre avec l’Ukraine. Hier, les autorités russes ont annoncé la participation de 49 Etat africains aux travaux de ce conclave... (Source : Yabiladi)