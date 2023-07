Algérie: La mobilisation de la société civile une nécessité pour dynamiser les activités au profit des citoyens

SIDI BEL ABBES — Le président de l'Observatoire national de la société civile Noureddine Benbraham a mis l'accent jeudi de Sidi Bel Abbes sur la nécessaire mobilisation des acteurs de la société civile pour "dynamiser les activités au profit du citoyen et le dialogue comme approche participative au service du développement local".

Supervisant les travaux du "Forum de la société civile du dialogue, de la citoyenneté et du développement local", Noureddine Benbraham a souligné l'impératif de "sortir du mode conventionnel de l'action de la société civile, faire preuve d'esprit d'initiative et oeuvrer conjointement avec dynamisme et professionnalisme en vue de contribuer efficacement à réaliser le développement local".

Il a insisté aussi sur "l'importance des acteurs dynamiques de la société et le contact direct avec les autorités locales pour transmettre les préoccupations du citoyen local aux secteurs concernés".

Le Président de l'Observatoire national de la société civile a appelé le citoyen à s'impliquer davantage dans les affaires publiques, "comme élément important de la bonne gouvernance, notamment au niveau local, en s'enquérant de toutes les étapes du projet local, notamment le suivi, la participation et la responsabilisation dans la gestion du projet, selon une approche participative".

Ce forum, a-t-il dit, "vise à créer des passerelles de communication positive entre les citoyens et les autorités locales, à mobiliser les militants de la société civile pour contribuer à l'action de développement local, à consolider le mécanisme des projets collectifs pour réaliser le développement local, à asseoir la démocratie participative comme un nouveau mécanisme sociétal, constitutionnel et culturel et permet également d'étudier les moyens d'activer le rôle de la société civile dans le développement national global".

M. Benbraham a également insisté sur l'activation des rencontres de la société civile, le lancement d'une consultation ouverte qui adopte une approche participative, à travers une plateforme numérique de dialogue, et l'organisation de visites de terrain, en se déplaçant vers les zones d'ombre et les zones déshéritées pour se rapprocher des citoyens et écouter leurs préoccupations, organiser des rencontres de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, outre l'organisation de forums de la société civile.

Par ailleurs, les participants au forum ont appelé à l'amélioration du dispositif juridique encadrant l'action des associations, l'étude des financements publics et privés des projets associatifs et du statut de la société civile dans la gouvernance locale et nationale, ainsi que l'apport de la formation pour renforcer les capacités de la société civile, promouvoir le travail et la coopération régionale et internationale et activer la diplomatie de la société civile.

Le forum, organisé à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile, en coordination avec la wilaya de Sidi Bel Abbes, en présence des représentants des associations locales, des imams et cadres de la wilaya et de l'Observatoire national, a été clôturé par un débat ouvert avec les participants pour faire part de leurs préoccupations, notamment celles axées sur l'emploi, l'insertion économique, les services, la solidarité, l'éducation et l'enseignement supérieur, la santé, le tourisme, la culture, l'agriculture, l'industrie, la protection de la jeunesse, l'enfance, les transports, ainsi que les préoccupations des personnes aux besoins spécifiques.