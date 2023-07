Algérie: Mouloudji remet un manuscrit du Coran écrit à l'ère ottomane au Cheikh de la Zaouïa El-Bikriya

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a remis, jeudi à Alger, un manuscrit rare du Coran écrit à l'ère ottomane, au Cheikh de la Zaouïa El-Bikria dans la région de Tamentit et aux notables de la wilaya d'Adrar, après avoir été restauré par des experts relevant de la Bibliothèque nationale et du Centre national des manuscrits, indique un communiqué du ministère.

La date de retranscription de ce manuscrit, qui est un Coran écrit sur papier en calligraphie andalouse, remonte à 727 de l'hégire, correspondant à l'année 1349. Il a été restauré "selon les dernières méthodes scientifiques adoptées".

Ce travail s'inscrit dans le cadre "des efforts du ministère de la Culture et des Arts visant à prendre en charge les manuscrits et les documents historiques rares", qui sont conservés dans plusieurs bibliothèques dans différentes régions de l'Algérie. Il reflète également "l'attachement de la ministre de la Culture et des Arts à redonner de la valeur à notre patrimoine documentaire et aux manuscrits disponibles dans nos bibliothèques".

La ministre avait promis "lors de sa visite à la bibliothèque de la Zaouïa El-Bikriya dans la région de Tamentit, en novembre dernier, de restaurer le manuscrit du Coran, et avait donné, pour ce faire, des instructions à la Bibliothèque nationale et au Centre national des manuscrits".