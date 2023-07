Algérie: Jijel - Reprise des travaux de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma

JIJEL — Le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, Ali Boulerbah, a annoncé jeudi à Jijel la reprise du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière entre le port de Djendjen (Jijel) et El Eulma (Sétif) sur une distance de 110 km.

M. Derbal a indiqué, dans une déclaration aux médias, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Jijel, qu'il a été mandaté par le ministre du secteur pour annoncer qu'après la levée de tous les obstacles qui entravaient le rythme des travaux, ceux-ci ont repris au niveau des wilayas de Jijel, Mila et Sétif.

Selon les explications fournies au secrétaire général du ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, au niveau de la section traversant la wilaya de Jijel sur 110 km, ce tronçon du projet comprend 6 bretelles, 17 ouvrages d'art (entre ponts et tunnels) et 23 opérations liées à la libération du tracé. Il a été précisé, à ce propos, que les expropriations pour utilité publique sont achevées à 100 pour cent, 1.870 personnes concernées par les indemnisations ayant été décomptées.

S'agissant du déplacement et du transfert des différents réseaux, une enveloppe financière estimée à 815 millions de dinars a été allouée pour le transfèrement des conduites de gaz (haute et de basse pression), d'eau potable, d'assainissement, d'irrigation et de fibre optique.

Pour rappel, les travaux de réalisation de cette pénétrante ont débuté en 2014 sur une distance totale de 110 km. Le taux d'avancement y est actuellement de 45 pour cent pour ce qui concerne la libération et la préparation du couloir (tracé), de 42 p.c. pour les tunnels et de 49 p.c. pour les ouvrages d'art, selon les explications fournies.