Algérie: Les acquis diplomatiques du pays sous la conduite du président de la République salués

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a salué, jeudi à Alger, les grands acquis diplomatiques de l'Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lesquels ont valu au pays d'occuper une place de choix dans le concert des nations.

Dans une allocution prononcée à la clôture de la session parlementaire ordinaire 2022-2023, M. Boughali s'est félicité des "grands acquis diplomatiques réalisés par l'Algérie jour après jour, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Toutes ces marques de respect et d'égards de la part des pays amis et frères nous rendent fières en tant qu'Algériens et nous laissent augurer d'un avenir radieux et prometteur", a soutenu le président de l'APN.

M. Boughali a également loué "l'attachement de l'Algérie à ses principes et convictions et à la défense des causes justes et des peuples opprimés, les causes du peuple palestinien et du peuple sahraoui en tête".

Le président de l'APN a, par ailleurs, rappelé "les décisions et les mesures prises par le président de la République dans une conjoncture difficile grâce à sa vision éclairée et à sa sagacité, réunissant les conditions du décollage pour notre pays, après avoir maîtrisé le déficit budgétaire et doublé le volume des exportations hors hydrocarbures".

La séance a été clôturée par la récitation de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des victimes du tragique accident de la route survenu, mercredi, dans la wilaya de Tamanrasset.