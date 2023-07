Ile Maurice: Au revoir Alain Perdrau !

L'univers hippique local est en deuil. L'un des meilleurs entraîneurs que le turf ait connus, s'en est allé, hier, emporté par une longue maladie. Souffrant depuis quelque temps déjà, Alain Perdrau avait rendu son tablier d'entraîneur en début de saison.

En 40 ans de carrière, il a presque tout remporté - 698 victoires, dont 14 courses classiques. Il restera dans les mémoires comme l'entraîneur de Specialize, Noble Salute, d'Urban Cowboy, de Botanique, Trump et du World Focus, entre autres, Qui ne se souvient pas du fameux duel entre Le Turbo et Botanique pour la Coupe d'or en 1995 ?

Alain Perdrau aura eu le mérite de tracer sa propre voie, n'étant pas issu du sérail. Il a commencé comme entraîneur, en 1984, à l'écurie Ladegourdie. Lors de sa première journée, il a signé un fabuleux coup de quatre : Specialize (Duchesse et Barbé) et Noble Salute (Princess Margaret Cup et Coupe d'or), ainsi que le titre d'écurie championne la même année. Parmi les crack jockeys de son yard, Mark de Monfort, Philip Waldron, Robbie Hill, John Powell, Francois Herholdt et Glen Hatt. «Il n'y a qu'un Glen Hatt ; un homme respectueux et respectable et always a tryer», disait-il toujours.

Le seul regret d'Alain Perdrau est qu'il n'a jamais remporté le Maiden. Il a également joué au Racing et a représenté le pays lors de son unique participation à la Coupe d'Afrique des nations en Égypte, en 1974 ! La rédaction présente ses condoléances à ses enfants Yannick et Mélanie, ainsi qu'à toute la famille endeuillée.

Témoignages

Patrick Merven (ancien entraîneur) : «Une perte pour les courses mauriciennes»

«On est tous très attristés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous quitte aussi subitement. Après Gilbert Rousset, c'est une autre grosse perte pour le turf mauricien. Nous sommes de tout coeur avec sa famille, plus particulièrement ses enfants.»

Samraj Mahadia (entraîneur) : «Un vrai 'horseman'»

«C'était un homme de cheval, mais il était surtout a perfect gentleman. Nous avons remporté beaucoup de courses ensemble et j'aurai toujours un souvenir spécial de la Coupe d'Or avec Botanique en 1995. C'est une véritable perte pour l'industrie hippique.»

Khalid Rawat (ex-assistant GM de MTC) : «La perte d'un très bon entraîneur»

«Il était humble et discret, comme tout véritable homme de cheval. Il a eu de nombreux champions sous sa responsabilité, mais c'est surtout la bonne gérance de la carrière de chacun de ses chevaux qui souligne ses grandes qualités. Après ses débuts en 1984, il a pris les rênes de sa propre écurie qu'il a maintenue en activité pendant 39 ans. Il sera regretté par ses pairs. Je présente toutes mes condoléances à ses enfants, ainsi qu'à sa famille.»

Kersley Ramsamy (jockey) : «Je dois tout à Alain Perdrau»

«Je lui dois ma carrière au Champ-de-Mars. Il m'a toujours motivé et m'a beaucoup fait confiance au sein de son écurie. Je dirais même qu'il était comme un père pour moi. C'était mon mentor. Après Gilbert Rousset, c'est une autre légende du turf qui s'en va. Mais il souffrait tellement ces derniers temps.»