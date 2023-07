Algérie: Turquie - Des relations ancrées dans l'histoire et un partenariat pérenne et global

ALGER — Les relations algéro-turques, qui sont ancrées dans l'histoire, se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale et l'intensification des visites officielles entre responsables des deux pays, ayant permis d'établir un partenariat pérenne et global.

La visite de travail qu'effectuera le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vendredi et samedi, dans ce pays ami, s'inscrit dans le cadre de la forte dynamique que connaissent les relations bilatérales et de l'attachement des dirigeants des deux pays à les développer au mieux des intérêts des deux pays et de leurs peuples.

Cela a d'ailleurs été affirmé lors de la visite du Président Tebboune à Ankara en mai 2022 et de la visite du président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, à Alger en janvier 2020.

La visite d'Etat du président de la République en Turquie a été une étape importante, qui a vu la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, qui ont contribué à l'accélération de la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite a fait ressortir une convergence de vues autour des questions d'intérêt commun et donné un nouvel élan à la coopération bilatérale, soutenue par un Traité d'amitié et de coopération, depuis 2006.

%

De plus, la tenue, en décembre 2022, de la 1ère Réunion de la Commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie a contribué à l'amélioration de la relation stratégique entre les deux pays. A cette occasion, les deux parties s'étaient entendues sur les questions internationales d'actualité et avaient convenu de soutenir la paix et les solutions fondées sur le Droit international.

La réunion avait mis en avant la nette évolution du volume des échanges commerciaux, qui ont progressé de 30% en 2022, ce qui contribuera à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges entre les deux pays.

En effet, les relations de coopération économique entre les deux pays ont beaucoup progressé ces dernières années, la Turquie étant devenue le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures, et l'Algérie représentant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique et la première destination des investissements directs étrangers turcs sur le continent.

Selon l'ancienne ambassadrice de la République de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, à qui le président Tebboune a décerné, le mois dernier, la médaille "Djadir" de l'Ordre pour les grandes actions accomplies dans l'intérêt des deux pays frères tout au long de ses années d'exercice en Algérie, "les relations politiques et économiques entre les deux pays se sont intensifiées de manière remarquable, notamment après la visite du Président Tebboune en Turquie".

"Les échanges commerciaux ont progressé à 5,3 milliards de dollars, malgré la période de stagnation du commerce mondial", a-t-elle relevé, se félicitant du "nombre, en constante évolution, des entreprises turques en Algérie : quelque 1.550 entités en activité dans des secteurs variés". La Turquie est "le pays étranger avec le plus grand nombre d'entreprises présentes en Algérie, avec des investissements de plus de 5 milliards de dollars et plus de 30.000 emplois", a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, les relations d'amitié profondes et historiques entre les deux pays se sont illustrées dans le domaine humanitaire, l'Algérie ayant été l'un des premiers pays à venir en aide au peuple turc suite au séisme qui a frappé ce pays en février dernier. Les membres de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés ont d'ailleurs reçu de nombreux éloges de la part du Gouvernement et de la société turcs et ont été décorés par le président de la République de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir".