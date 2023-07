Afrique: Classement FIFA du mois de juillet - Le Sénégal reste 2e africain et 18e mondial

La FIFA a actualisé, ce jeudi, son classement des nations du mois de juillet. Le Sénégal stagne toujours à la 18e place mondiale. Ci-dessous les détails du classement.

Soixante-deux matches ont été disputés depuis la publication du dernier Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, en juin dernier. Vingt-cinq de ces rencontres se sont déroulées dans le cadre de la phase finale de la Gold Cup de la CONCACAF. Considérées comme des tournois amicaux dans la procédure de calcul du Classement FIFA, les Coupes SAFF (AFC) et COSAFA (CAF) se sont partagées les 37 autres matches au programme.

Composé uniquement d'équipes européennes et sud-américaines, le Top 10 ne connaît aucun changement. L'Argentine (1ère) trône toujours au sommet de la hiérarchie mondiale. La France (2e) et le Brésil (3e) complètent un podium que convoitent notamment l'Angleterre (4e), la Belgique (5e) ou encore la Croatie (6e).

Mais on gratte à la porte de ce Top 10. Éliminés en demi-finales de la Gold Cup, les Etats-Unis (11es,) ont momentanément raté leur chance de l'intégrer. Du même coup, les USA voient le Mexique (12e, plus 2), vainqueur de la compétition, se rapprocher d'eux. Victimes collatérales, la Suisse (13e, moins 1) et le Maroc (14e, moins 1) reculent d'un rang.

Finaliste de cette même épreuve, le Panama (45e, plus 12) signe la meilleure progression. En atteignant le dernier carré, la Jamaïque (58e, plus 5) fait également une bonne opération au classement. Les fortunes sont diverses du côté des quart-de-finalistes : Si le Costa Rica (46e, moins 4) chute, le Guatemala (107e, plus 9) fait un grand bond en avant.

En comparaison, les tournois disputés en Asie (Coupe SAFF) et en Afrique (Coupe COSAFA) ont eu un impact moindre sur l'évolution du classement. Parmi les équipes participantes, le Koweït (137e, plus 4), le Bangladesh (189e, plus 3) et le Malawi (123e, plus 3) ont néanmoins su tirer leur épingle du jeu. Après leur succès respectif dans ces compétitions, l'Inde (99e, plus 1) et la Zambie (84e) ont grappillé des points mais peu ou pas de place.

Enfin, des progressions significatives ont été réalisées par des équipes de bas de classement. Citons celles des Îles Caïmans (193es, plus 4), de Gibraltar (198e, plus 4), d'Aruba (199e, plus 4), et du Liechtenstein (200e, plus 4).

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 21 septembre 2023.