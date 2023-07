Madagascar: Basket - Sommets U14 - Ascut surprend Cosfa Analamanga

L'atmosphère est de plus en plus électrique au Stade Barea à l'occasion des championnats nationaux U14 filles et garçons.

Si les huitièmes de finale ont été marquées par la domination des équipes d'Analamanga, les équipes venant des autres ligues se sont distinguées, hier lors des huitièmes de finale des championnats U14. Chez les garçons, les basketteurs de l'Ascut Atsinanana ont éliminé Cosfa Analamanga par 56 à 31. Il s'agissait d'une petite finale entre deux favoris pendant les matchs de poule.

L'Ascut a dominé le jeu en menant toujours au score, tandis que ceux du Cosfa ont du mal à rectifier leurs tirs. La formation de CRJS, une autre équipe d'Atsinanana a également écarté NBE Analamanga sur le score de 60 à 45. Une suite logique de son beau parcours aux éliminatoires. Une équipe à suivre de près, ASLA Diana s'est imposée face à SAC Analamanga par 56 à 42.

Lors du duel entre deux équipes de la Capitale, Dream Team SC a eu raison de ASA après un match âprement disputé. Pour l'équipe de ASSM Amparibe, ses garçons poursuivent leur petit bonhomme de chemin en écrasant ASBM Fitovinany par 53 à 26. JCBA Analamanga a brisé le rêve de BC EST Atsimo-Andrefana par 43 à 33. L'aventure s'arrête aussi pour JSB Boeny après sa défaite face à A2BC amoron'i Mania, sur le score de 48 à 36.

Chez les filles, Mb2all a confirmé son hégémonie devant AST Analamanga (26-20) et retrouvera Dunamis Analamanga ce jour. Cette dernière n'a rencontré aucune difficulté pour étriller AS Monfort Amoron'i Mania par 42 à 28. Un coup dur pour les filles d'Amparibe, qui n'ont pas pu tenir tête à la formation de JAP Mada Alaotra Mangoro sur le score de 39 à 30. Idem pour AKBB Analamanga qui a plié bagage devant BAS Bongolava. FBC Analamanga, pour sa part, a battu JEA Vakinankaratra par 32 à 22, tandis que CBF Haute Matsiatra a pris le dessus sur Gotham par 26 à 24. Lucadro sera également au rendez-vous des quarts et jouera face à l'équipe de Bongolava.