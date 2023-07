Madagascar: Lutte contre la pêche INN - L'observatoire indépendant « Fitsinjo », sur les rails

Fitsinjo est une association de droit malagasy, initiée par des organisations de la société civile et des particuliers malgaches.

« Être un outil de veille informationnelle qui a pour principale fonction : l'observation, la détection des activités autour et dans la zone économique exclusive (ZEE) de Madagascar afin de lutter contre la pêche Illégale Non déclarée et Non réglementée (INN) ». Telle est l'une des ambitions de l'observatoire Fitsinjo ou Fitsirihina Ny Jono, qui vient d'être lancé hier.

Pour ce faire, l'entité se lance le défi de collecter et d'analyser les données qui sont relatives aux activités de pêches : les zones de pêches, les données des navires, leurs activités, les déplacements des navires et engins utilisés, les registres des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Madagascar. « Ces données seront ensuite analysées et exploitées afin de voir comment sont les tendances de la pêche INN et les zones à risque », a-t-on fait savoir lors du lancement de l'observatoire hier.

L'observatoire ambitionne également de partager les informations aux autorités compétentes. Les données collectées et analysées seront envoyées auprès des centres de surveillance des pêches et des autorités militaires maritimes. « Le partage des informations est essentiel dans la prise de mesures rapides et appropriées afin d'éradiquer le fléau de la pêche INN », a noté Joëlle Rahantarivelo.

Complémentaire

Invité pour le lancement de Fitsinjo, le Dr Mahatante Tsimanaorate Paubert, ministre de la Pêche et de l'économie bleue, n'a pas manqué de montrer son optimisme quant à la mise en place de cet observatoire. « En tant qu'ancien leader d'une OSC au niveau national, moi-même je suis ravi de voir la naissance de Fitsinjo. Parce que je connais pertinemment les enjeux et les défis qui nous attendent tous. Des défis et enjeux qui seront faciles à relever si l'on a beaucoup de partenaires », a lancé avec optimisme le membre du gouvernement.

À en croire le Dr Mahatante Tsimanaorate Paubert, la mise en place de l'observatoire Fitsinjo est complémentaire aux efforts de lutte contre la pêche Illégale Non déclarée et Non réglementée menée par le gouvernement malgache, tout comme elles sont complémentaires aux efforts de lutte pour la transparence du secteur de la pêche dans le pays.

Profitant de son intervention, le membre du gouvernement a fait savoir que grâce aux efforts de transparence mis en oeuvre, « aucune activité de pêche INN industrielle n'a été signalée dans la zone économique exclusive de Madagascar ». Souhaitant bonne mer à Fitsinjo, le Dr Mahatante Tsimanaorate Paubert conclut « travaillons ensemble dans la transparence et en toute droiture ».