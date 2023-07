Madagascar: Election présidentielle - Plusieurs milliards Ar. dans les caisses de l'Etat

200 millions Ar. ou 1 milliard Fmg

C'est le montant de la caution fixé par décret pris en conseil de gouvernement, sur proposition de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI), que les candidats à la prochaine élection présidentielle devront verser à titre de contribution aux frais d'impression des bulletins de vote, à la Caisse de Dépôts et Consignations.

10% des suffrages

La contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins 10% des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour. En 2018, seuls les candidats Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, respectivement premier et deuxième au soir du 07 novembre, avaient obtenu plus de 10%. Les 34 autres prétendants à la magistrature suprême avaient perdu chacun la caution de 50 millions Ar.

En somme, c'est le cas de le dire, 1,944 milliard Ar. ont été versés dans les caisses de l'Etat. On croit savoir que le candidat numéro 13 n'aurait pas demandé le remboursement de sa caution. Une manière d'apporter sa « part de briques » (au propre comme au figuré) aux dépenses engagées par l'Etat pour l'organisation de l'élection présidentielle.

Rapports de force

Pour le scrutin du 09 novembre 2023, on attend de voir s'il y aura autant de candidats. En tout cas, avec la multiplication par 4 du montant de la caution, les caisses de l'Etat seront créditées de plusieurs milliards Ar. ou Fmg. En effet, compte tenu des rapports de forces sur l'échiquier politique, il est à peu-près sûr et certain que 2 ou 3 candidats tout au plus, pourront recueillir 10% lors des résultats officiels du scrutin du 09 novembre prochain. Quant aux autres, les électeurs leur joueront un mauvais ...tour.