Madagascar: Tennis de table - Tournoi brain up - Harry Andriamihaja, sacré champion

Le tournoi de tennis de table brain up a tenu toutes ses promesses. Trois catégories, entre autres, la catégorie jeune, vétéran et dame, ont été disputées à l'occasion de l'événement éducatif Brain Up du Ping Pour Tous à Tana, en collaboration avec l'Association EMTT.

Chez les jeunes, Harry Andriamihaja a remporté le tournoi, devant Radotiana Raoeliarivony. Pour la catégorie vétéran, Ratomasy Andriamihaja a écarté Eddy Rakotomalala dans l'épreuve finale. Quant à la catégorie féminine, Jeanine Rafaramalala a été sacrée championne de cette première édition haletante pour mettre les compétences cognitives à l'épreuve.

« Les participants ont démontré des compétences impressionnantes et une passion débordante pour ce sport palpitant. Les échanges rapides, et les coups d'éclat ont fait de cette compétition une véritable bataille cérébrale. Encore bravo à eux, pour leur engagement, qui a fait de ce moment de compétition, une bonne entente entre tous », a indiqué l'association Ping Pour Tous à Tana.

Cette association n'as pas manqué de féliciter tous les vainqueurs du tournoi. « Un grand merci également à l'équipe de BrainUp de nous avoir convié à cet évènement dédié à l'exploration du cerveau et son fonctionnement », a continué l'association. En outre, Brain up est un événement éducatif dans le but de booster le cerveau.