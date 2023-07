Madagascar: Exposition - L'impact de l'électrification rurale illustré en photos

Aujourd'hui dans la Grande île, trois habitants sur quatre n'ont pas encore accès à l'électricité. Une situation particulièrement courante dans les campagnes.

Depuis le milieu des années 2010, des entreprises privées ont choisi de s'investir dans le secteur de l'électrification rurale. C'est dans ce contexte que WeLight propose un récit photos autour des témoins et des acteurs de cette petite révolution à l'échelle des villages.

Cette exposition-photos proposera au public une immersion photographique au coeur d'une aventure humaine et technologique, qui prend vie dans le cadre d'un projet exécuté par WeLight : celle de l'électrification des villages enclavés. Trois villages du nord de Madagascar y seront particulièrement mis sous les feux des projecteurs : Antindra, Amboangibe et Anjangoveratra ont été choisis au vu de leur singularité et leur authenticité.

À travers cette exposition, WeLight souhaite illustrer son coeur de métier : le déploiement des mini-réseaux solaires et leur impact sur la vie des habitants, dans leurs foyers comme sur leurs lieux de travail. Ces photos soulignent comment l'arrivée de l'électricité transforme leur environnement global, de l'école du village au confort des maisons.

Deux photographes ont capturé les instants magiques et les moments-clés de cette aventure. Il s'agit de Henitsoa Rafalia, un photo journaliste passionné par l'humain, qu'il raconte et révèle depuis plus de 10 ans à travers ses travaux et expositions sur différents continents, et Roderic Rahandrisoa, alias Paps, une personnalité reconnue du monde artistique du nord de Madagascar, qui a de multiples casquettes à son actif puisqu'il est en même temps photographe, caméraman, chanteur et réalisateur.

Cette exposition a été présentée officiellement le 17 juillet dernier à l'occasion de la venue à Madagascar d'Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), un des partenaires techniques et financiers de ce grand projet d'électrification rurale.

Elle sera disponible au Musée de la Photographie Anjohy à partir du 21 août prochain et y restera pendant un mois.