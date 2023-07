Madagascar: Ambanja - Un opérateur économique, abattu lors d'une attaque à main armée

Mercredi dernier, une tragique attaque à main armée a secoué la paisible localité de Maevadoany, Ambanja. Des bandits armés ont fait irruption dans le domicile d'un opérateur économique, ouvrant le feu dès leur entrée.

Cette violente agression a coûté la vie à l'opérateur, tandis que trois autres personnes, dont deux jeunes de 22 et 25 ans et un homme âgé de 70 ans, ont été blessées. Les bandits ont emporté des objets de valeur avant de prendre la fuite. Toutefois, les autorités ont rapidement réagi et ont réussi à arrêter un individu, suspecté d'être le complice des criminels.

Selon les informations fournies, en soirée, aux alentours de 20 heures, des bandits armés ont surgi dans la paisible localité de Maevadoany, Ambanja. Leur cible était le domicile d'un opérateur économique respecté de la région. Les malfaiteurs ont ouvert le feu dès qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la maison. Malheureusement, l'opérateur économique a été touché mortellement par une balle, tandis que trois autres personnes ont été grièvement blessées. Outre cette effusion de violence, les bandits ont également fait main basse sur des objets de valeur avant de prendre la fuite.

Les forces de l'ordre ont été alertées immédiatement après l'attaque et se sont rapidement rendues sur les lieux pour enquêter. Une enquête complète a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette violente agression et de les traduire en justice. Grâce à des enquêtes minutieuses, les autorités ont réussi à identifier et à arrêter un individu soupçonné d'être le complice des bandits. L'arrestation a eu lieu à Beangona, commune de Marotolana, suite à des efforts coordonnés entre les forces de l'ordre et le fokonolona. L'individu est actuellement placé en garde à vue pour approfondir les investigations sur son rôle potentiel dans l'attaque.