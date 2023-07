Madagascar: Lutte contre l'insécurité alimentaire - Promotion de la culture de millet dans toutes les régions

Les Nations Unies ont proclamé l'année 2023 comme étant l'Année Internationale des Millets, lors de sa 75ème session de leur assemblée générale qui s'est tenue en mars dernier.

Une cérémonie a ainsi été organisée hier par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage en collaboration avec la FAO, l'Office National de la Nutrition et le ministère de la Santé Publique et l'Ambassade de l'Inde à Madagascar, en vue de marquer la célébration de cet événement. « L'objectif consiste à sensibiliser le monde sur l'importance de la culture de millets qui contribue à lutter contre l'insécurité alimentaire tout en améliorant la sécurité nutritionnelle à Madagascar », a expliqué le ministre de tutelle Harifidy Ramilison, lors de cette célébration de l'Année Internationale des Millets hier.

Une production de 15 000 tonnes

Et lui de préciser que son département ministériel a déjà lancé la promotion de la culture de millet notamment le mill et le sorgho dans la partie Sud de la Grande île, et ce, afin de lutter contre le kere. « La production enregistrée lors de la campagne culturale 2021-2022 se chiffrait à environ 15 000 tonnes. Il faut savoir que les variétés de mill et sorgho qui ont été cultivées sont bel et bien adaptées dans ces régions du Sud, notamment Androy et Anosy qui sont frappées par la sécheresse. Mais elles sont également résilientes en cas de fortes pluies.

En outre, la technique de culture de millets est très simple et adaptée à toutes les conditions climato-pédologiques dans la Grande île. Elle ne nécessite que très peu d'intrants agricoles. Il s'agit également d'une variété à cycle court étant donné qu'on peut moissonner la récolte en trois mois. Grâce à leur résilience au climat et à leur capacité d'adaptation, nous allons promouvoir la culture de millets dans toutes les régions. », a annoncé le ministre de tutelle.

Habitude alimentaire

Force est également de remarquer que la culture de mill et de sorgho apporte de nombreux avantages aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. A titre d'illustration, « on peut utiliser les feuilles et les tiges de ces plantes pour l'alimentation animale. En outre, nous devons intégrer dans l'habitude alimentaire de la population malgache la consommation de ces millets ayant de nombreuses vertus pour la santé humaine.

On peut citer, entre autres, la contribution à la perte de poids, le maintien de la glycémie à un niveau bas, le renforcement de l'immunité et la réduction des risques cardio-vasculaire, sans compter son action comme antioxydant. La culture de millet fait ainsi partie d'un pilier de la sécurité alimentaire et nutritionnelle contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire », a-t-il enchaîné. Il est à noter que lors de cette célébration de l'Année Internationale des Millets, des séances de dégustation de mill et sorgho ont eu lieu.