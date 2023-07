Madagascar: Menace de mort contre Angélique Razafindrazoary - Appel à une prise de responsabilité immédiate des autorités

Le 05 juillet 2023, Angélique Decampe Razafindrazoary, lanceuse d'alerte environnementale et présidente de l'association Razan'ny Vohibola a reçu une menace de mort. Pour rappel, la forêt de Vohibola est une forêt protégée, située dans le district de Brickaville à une soixantaine de kilomètres de Toamasina.

La moitié de cette forêt a été détruite en 10 ans. A cause de leur engagement dans la protection de cette forêt contre les trafiquants de bois et les braconniers, Angélique Decampe Razafindrazoary et son équipe subissent depuis des années différentes formes d'attaques, de menaces et de harcèlement judiciaire. L'année dernière, l'un de leurs patrouilleurs a même été assassiné. Cette fois-ci, les braconniers ont proféré des menaces de mort contre cette lanceuse d'alerte.

Dix jours après les faits et les alertes diffusées par la société civile, malgré diverses promesses, personne, au sein des autorités, n'a pris contact avec Angélique Razafindrazoary pour s'enquérir de sa situation et chercher de solution. Les seuls contacts pris l'ont uniquement été à l'initiative de la victime et n'ont apporté à ce jour aucune solution.

La société civile exhorte ainsi les autorités de la région Atsinanana, mais aussi les différents départements gouvernementaux et toute autre institution impliquée, à prendre leurs responsabilités afin de faire cesser ces intimidations, à protéger la lanceuse d'alerte et à sévir contre les criminels notoires et leurs commanditaires qui détruisent en toute impunité la forêt de Vohibola.