Madagascar: Antsohihy - Saisie de 320 kg de chanvre indien par les gendarmes

Mercredi dernier, lors d'une patrouille à Ankazomahita, commune d'Antsohihy, les gendarmes ont fait une découverte surprenante : huit individus transportant des chanvres indiens ont été repérés.

Ces derniers, pris de panique à la vue des forces de l'ordre, se sont enfuis en abandonnant seize sacs de drogue, totalisant près de 320 kg. Lors de leur patrouille habituelle, les gendarmes ont remarqué ces huit individus transportant deux sacs chacun, contenant potentiellement des chanvres indiens. À la vue des forces de l'ordre, les suspects ont immédiatement pris la fuite, abandonnant leur cargaison illégale sur place. L'intervention rapide des gendarmes a permis de sécuriser les seize sacs de drogue, estimés à environ 320 kg.

Cette importante quantité met en évidence l'ampleur du trafic dans la région et souligne l'importance de lutter contre ce fléau. Après la découverte de cette saisie, les gendarmes ont transféré les chanvres indiens aux bureaux régionaux de la gendarmerie d'Antsohihy pour une enquête. Les forces de l'ordre ont déjà entamé des recherches intensives pour retrouver les huit individus qui se sont enfuis lors de leur intervention.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de surveillance dans la région d'Antsohihy pour contrer le trafic de drogue. Les autorités locales devraient également s'atteler à sensibiliser la population, en particulier les jeunes, sur les dangers liés à la consommation et au commerce de drogues illicites. Le chanvre indien, également connu sous le nom de cannabis, est une drogue très prisée, tant dans la capitale que dans les régions.

%

Sa vente illicite engendre un commerce clandestin et alimente des actes de banditisme dans certaines régions du pays. Les jeunes, en particulier, semblent être les cibles les plus touchées par ce problème de santé publique. Les autorités compétentes doivent redoubler d'efforts pour lutter contre ce fléau qui met en danger la jeunesse et la société dans son ensemble. Une coopération entre les forces de l'ordre, les autorités locales et les citoyens est essentielle pour éradiquer ce problème et créer un environnement plus sûr et sain pour tous.