Madagascar: Présidentielle 2023 - Deux candidats potentiels en France

Après la première édition du Mihava Tour International, le leader du parti Tiako i Madagasikara est également en déplacement en France afin de rencontrer la diaspora.

Hasard du calendrier !

Depuis le début de la semaine, les deux ténors de l'opposition et non moins candidats potentiels à la course à la magistrature suprême, Marc Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara, et Siteny Randrianasoloniaiko, instigateur du Mihava Tour, se trouvent en Europe. Ce week-end, ces deux poids lourds de la politique malgache se trouveront en France.

Si l'ancien président, Marc Ravalomanana, donne rendez-vous à la diaspora au Le Voilier, Route des Loges, 6, Saint-Germain-lès-Arpajon, à Essonne, dans le Sud de Paris, ce samedi, Siteny Randrianasoloniaiko sera au domaine de la tuilerie 7, rue de la tuilerie 94440 Marolles-en-Brie, dans le département du Val-de-Marne en région Île-de-France afin de remercier la diaspora pour la réussite de la première édition du Mihava Tour International.

MAP-Plus

Selon les proches de l'ancien président, celui-ci a rencontré ses partisans dans la capitale belge, au début de la semaine avant de rejoindre la France. À fond dans sa reconquête du pouvoir, Marc Ravalomanana est déjà au four et au moulin dans le lancement de son programme. « L'objectif est de faire la promotion du MAP-Plus au sein de la diaspora », a indiqué notre source. Après l'annonce de sa candidature, suite au congrès national de son parti, le patron du Tiako i Madagasikara est à son deuxième déplacement.

%

Après celui de Marovoay, durant lequel il a présenté ses priorités afin de remettre urgemment Madagascar dans le droit chemin, une fois qu'il sera à nouveau à la tête du pays, ce sera au tour de la diaspora de connaître le contenu de ce programme. « Ce samedi sera notre rendez-vous afin de discuter de l'avenir du pays », a indiqué Marc Ravalomanana, en espérant la venue en grand nombre des Malgaches qui se trouvent en France et dans les pays voisins.

Reconnaissant

De son côté, Siteny Randrianasoloniaiko promet une ambiance festive dans le Val-de-Marne. L'événement sera d'ailleurs animé par des artistes comme Nina's, Des'P et Ony, Rivera, Tarika Lamako, Teejay Jerry. En effet, Behozatse se sent reconnaissant pour la réussite de la première édition de Mihava Tour International qui s'est déroulée à Paris le 24 juin dernier, durant laquelle il a également donné les premiers aperçus de son programme pour la présidentielle de novembre. « Ce samedi, rien ne nous empêche de parler également de la politique et de Madagascar durant cet événement », a néanmoins fait savoir Siteny.

Rapprochement

Selon les sources proches de ces deux potentiels candidats, en dehors des deux événements de ce week-end, Dada et Behozatse auraient concocté une rencontre en privé, en Europe, afin de nouer une éventuelle alliance. Peu importe, à moins de quatre mois de la présidentielle, force est de constater que les futurs candidats à la prochaine présidentielle réservent un certain engouement par rapport à la diaspora, alors que leur participation à cette échéance s'avère être impossible.

À ce propos, en 2019, lors d'une rencontre entre les membres de la diaspora malgache en Europe, Andry Rajoelina avait avancé l'éventualité de la participation de cette diaspora pour les prochaines élections. À moins de quatre mois de la présidentielle, aucune action concrète n'a encore été entreprise alors que cela nécessite au moins la réforme du code électoral et des moyens techniques plus élaborés.