Madagascar: Jeux des îles - Le COJI rassure et apporte des précisions

Les athlètes sélectionnés pour les Jeux des Îles sont actuellement dans la dernière ligne droite de la préparation. Après ceux qui se sont préparés en Chine, d'autres vont participer aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa, qui, serviront aussi de préparation avec des athlètes de cinq continents.

Le regroupement final des athlètes a bel et bien commencé et un planning a déjà été élaboré. Tous les athlètes seront hébergés dans des hôtels. Le kick boxing et la lutte sont logés au Castello Motel et leur site d'entraînement est au sous-gradin du Kianja Barea, le basket-ball au Live Hotel et s'entraîne au Palais des Sports ; le handball et le cyclisme sont à la CNaPS Vontovorona, l'athlétisme et le Paralympique au M-Hotel Ampefiloha avec pour site d'entraînement le Kianja Barea ; le badminton à l'espace les Herons Vontovorona ; le volley-ball au Domaine Wellspring Ambohimangakely et se prépare au Gymnase Andralanitra ; le Taekwondo au White Palace et s'entraîne au Dojo Nanisana ; la Boxe au M-Hôtel Bypass et s'entraine au sous gradin du Kianja Barea, le karaté au M-Hotel Bypass.

La natation et le Paralympique se préparent à la piscine du CRJS à Toamasina. Les autres disciplines commencent leur stage bloqué final à partir de ce jour, suivant un planning concerté entre le COJI et les fédérations respectives, en l'occurrence : le tennis à l'hôtel le Pavé et pour un entraînement à l'ACSA, l'équipe des Barea à Mahajanga, le judo à l'Hotel Asia & Africa. L'haltérophilie est une discipline très pourvoyeuse de médaille pour la Grande Ile. Une rencontre amicale est prévue ce jour entre le COJI et le Secrétaire Général du COM et sera discutée aussi sur la préparation des athlètes et le site d'hébergement.

Suivant les instructions du président de la République pour peaufiner les préparations, chaque président de fédération sera reçu respectivement à partir de ce jour par le ministre de la Jeunesse et des Sports accompagné du ministre coach de chaque discipline. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, le COJI et les fédérations sont des partenaires incontournables pour la bonne tenue des Jeux et surtout dans l'atteinte des résultats.