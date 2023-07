Madagascar: Oly Harimino Rakoto - « L'INSCAE, une fierté nationale à l'échelon international »

interview

L'Institut national des sciences comptables et de l'administration de l'entreprise célèbre son quarantième anniversaire. Son actuelle directrice générale, Oly Harimino Rakoto en parle en toute objectivité.

Que vous inspire cette célébration du quarantième anniversaire de l'INSCAE ?

La célébration de la quarantième année de l'INSCAE inspire beaucoup plus à des contributions inclusives qu'à des organisations festives. Même si se divertir fait aussi partie de l'éducation, au sens large de l'expression.

.Que retiendrez-vous de ces quatre décennies d'histoire, de challenges, de défis ?

En repensant à ces quarante années d'activités, trois mots clés me reviennent à l'esprit : le courage, la persévérance et la résilience. Ces états d'esprit nous ont appris trois leçons très importantes sur ce qu'est une éducation de qualité, la pertinence. En d'autres mots, être agile par rapport aux divers changements, le comportement socialement et écologiquement responsable. On ne pourra jamais transmettre aux jeunes ce qu'est l'agissement écoresponsable ou socialement responsable sans qu'on ne le vive nous-mêmes. L'épanouissement intellectuel, professionnel et individuel des jeunes. Ce sont les indicateurs de la réussite à nos yeux.

. L'INSCAE passe pour être un institut réservé aux élites du pays. Est-ce le cas ?

Si la définition de « l'élite» est celui ou celle qui aspire à sa propre évolution et celle de la société dans laquelle elle vit malgré les contraintes et les difficultés. Si la définition de « l'élite » est quelqu'un qui décide de prendre sa vie en mains sans toujours attendre les aides. Si la définition de « l'élite » est celui ou celle qui se relève sans cesse après les échecs pour mener le bon combat avec éthique et honnêteté. Alors je peux dire que cette personne « Élite » trouvera sa place à l'INSCAE.

. Aujourd'hui, les universités privées ont pignon sur rue. Quelles sont les valeurs défendues par l'INSCAE pour faire la différence et maintenir son rang ancré dans l'excellence ?

À l'INSCAE, pour demeurer excellent, on défend le professionnalisme. Ce professionnalisme nous a fait prendre conscience que l'enseignement n'est pas uniquement une question de transmission de connaissances, c'est aussi une histoire d'éducation et de transmission de valeurs. Le même professionnalisme nous a également fait prendre conscience que l'éducation et la transmission de valeurs auront plus d'impacts positifs au niveau national et international en travaillant solidairement avec les universités partenaires, les organismes du milieu professionnel et les alumni.

. Les relations internationales tissées depuis ces années. Pourriez-vous en parler ?

Effectivement, l'INSCAE depuis sa création vers les années 1980, a tissé des partenariats historiques avec des universités étrangères. 40 ans de partenariat avec l'Université du Québec à Trois Rivières (UQTR), 30 ans de partenariat avec l'Institut d'Administration d'Entreprises (IAE) de l'Université de Poitiers et 20 ans de partenariat avec l'Institut d'Administration d'Entreprises (IAE) de l'Université de Lyon. D'une part, c'est la raison pour laquelle les programmes et l'organisation de l'enseignement (le calendrier, les profils des enseignants, le mécanisme d'évaluation) au niveau du cycle licence se rapprochent beaucoup plus du Bachelor de l'Université du Québec à Trois Rivières (UQTR). D'autre part, les partenariats historiques ont permis aux différents programmes du Master d'être en double diplomation avec les universités étrangères.

. Il s'agit d'un vivier inépuisable de l'intelligentsia nationale. Peut-on avoir un échantillon de cette bonne réputation ?

Il y a beaucoup de « success stories » qu'on peut partager, mais celle qui est la plus récente est la prouesse réalisée par la jeune équipe de Kajy. C'est une équipe composée de trois jeunes étudiants en master, Kiraën, Tafitantsoa et Ny Tsiory, lors du concours international sur la Modélisation financière organisée par le Financial Modeling World Cup, FMWC. Madagascar s'est classé à la deuxième place mondiale sur plus de six cent Universités et plus de deux mille huit cents participants dans le monde. C'est un concours anglophone dont Madagascar est le seul pays africain francophone en développement classé parmi le top cinq après une équipe de l'Ohio State University (américaine) et devant une équipe de l'University of Texas et deux équipes de l'University of Arizona, toutes américaines.

.L'INSCAE a sorti combien de diplômés depuis ?

Depuis sa création, en 1981, INSCAE compte actuellement plus de 9 000 diplômés oeuvrant dans le secteur public et privé dans tout Madagascar, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

.Quelles sont les particularités de la promotion Ilontsoa ?

Ilontsoa est spécial pour les raisons suivantes. La promotion couronne la célébration de la 40ème année de l'INSCAE et compte un diplômé en doctorat, elle compte plus d'entrepreneurs, elle se fixe comme devise « Be the light of the world » en ces temps où bon nombre de personnes se sentent dépourvues de courage en raison des différentes crises que vit le monde entier.

. Il reste que le bâtiment qui abrite l'INSCAE soit englué dans un quartier populaire et populeux, loin des cadres idylliques pour son prestige. Qu'en pensez-vous ?

C'est vrai, mais on pense que tout est pour le mieux pour l'instant, car tout en éduquant les jeunes nous aspirons également à servir d'exemple à notre entourage. On y croit vraiment.

Parcours académiques

D'une manière générale, l'INSCAE offre des programmes de formation en Comptabilité, en Finances et en Management d'Entreprises en mode diplômant et certifiant. Les programmes de formation en mode diplômant comprennent trois cycles que sont la licence, le master et doctorat sanctionnés par des diplômes d'étude supérieure spécialisée en sciences comptables , DSSC, et d'étude supérieure spécialisée en sciences de l'administration d'entreprises ,DSSA, en cycle licence.

Par ailleurs, en cycle Master, on a des doubles diplômes (Malagasy - Français ou Malagasy - Canadien) qui sont les suivants , master en contrôle de gestion et audit opérationnel , master en comptabilité, contrôle et audit , en double diplomation avec l'IAE de l'Université de Poitiers, master en marketing et stratégie, en double diplomation avec l'IAE de Poitiers, Master Commerce International (en double diplomation avec l'IAE de Poitiers), Master en Gestion des Ressources Humaines (en double diplomation avec l'IAE de Poitiers) ,master en Recherche en sciences de Gestion (en double diplomation avec l'IAE de Poitiers), Master finances et gestion bancaire (en double diplomation avec l'IAE de Lyon)Master of Business Administration PME (programme élaboré avec l'Université de Laval), Master of Business Administration en finances (programme élaboré avec l'Université de Laval, master of Business Administration en Gestion de projet (en double diplomation avec l'Université du Québec à Trois Rivières).

Les programmes de formation en mode certifiant comprennent des séminaires de courte durée de renforcement de capacités des professionnels qui sont déjà dans le milieu du travail. Des formations standards et sur mesure sont ainsi à disposition pour accompagner les participants et les organisations donneurs d'ordre dans leur développement.