Ile Maurice: Disparition - Maurice Ondjolet s'est éteint à Pointe-Noire

L'ex-joueur du Fc Abeilles de Pointe-Noire, ancien sélectionneur national et entraîneur des équipes de football( Etoile du Congo et Cara de Brazzaville) a tiré sa révérence, le 16 juillet, à 81 ans dans la ville océane des suites d'une longue maladie.

Maurice Ondjola dit FOM (Fontaine Ondjola Maurice) fut tout au long de sa carrière un footballeur de talent et puis un brillant entraîneur réputé pour son intelligence tactique et son attrait pour le football offensif.

International congolais de 1962 à 1971, il a gagné avec l'équipe nationale le tournoi de football des 1ers Jeux africains en 1965 à Brazzaville après avoir intégré le onze national à 20 ans, trois ans plus tôt seulement.

Il a remporté avec le onze national la coupe des Tropiques à Bangui en République centrafricaine devant le Cameroun du célèbre "maréchal" Mbappé Leppé laminé sur le score de 3 buts à 0.

Le public sportif n'a jamais oublié les exploits de ce jeune homme surdoué du ballon qui donnait du tournis à tous ses adversaires, bien aidé par ses coéquipiers en sélection : Mamboma Goyave, gardien de but de l'As Cheminots, Ngokana, Ngakosso de l'As Brazza, Yaya, Saxo de V. Club Mokanda et Makosso Pazur d'abeilles. Le jeune capitaine Ondjola qui a hérité du brassard après l'expulsion d'Amoyen Bibanzoulou décroche l'or en 1965 à 23 ans et est accueilli dans la liesse totale à Pointe-Noire à son retour des Jeux africains.

Comme entraîneur, l'Etoile du Congo a bénéficié du savoir-faire de ce maitre-tacticien et de ses collègues du staff technique des Stelleins à l'époque Paul Augustin Lagany et Tsira dans les années 80 avec comme retentissant exploit l'élimination de la célèbre équipe du Hafia de Conakry aux tirs au but dans ses propres installations devant le public médusé du stade du 28 septembre de Conakry. Deux ans plus tôt, Maurice Ondjolet a conduit l'équipe nationale en phase finale de la Can 1978 au Ghana.

Né le 28 septembre 1942 à Brazzaville, Maurice Ondjolet a fait ses débuts au foot pelote dans les équipes Botafogo, Fc Gazelle avant de fonder avec ses amis le Fc Abeilles...L'ancien agent du Chemin de fer Congo-Océan puis des Travaux publics va finir sa vie professionnelle dans les régies financières en intégrant en 1964 le service des douanes jusqu'à sa retraite.