Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - Le gouvernement rassure les ambassadeurs des pays francophones sur l'organisation

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé, le18 juillet, à l'Immeuble du gouvernement à Kinshasa, une séance de travail avec les ambassadeurs des pays francophones.

En sa qualité de superviseur du comité des 9es Jeux de la Francophonie, le Premier ministre a voulu rassurer les hôtes et mettre à leur disposition toutes les informations sur l'organisation et le volet sécuritaire et sanitaire. Les ministres des Affaires étrangères, de la Communication et Médias, des Sports et quelques membres du cabinet du Premier ministre et des délégués de la présidence ont pris part à cette réunion.

Le porte-parole du gouvernement a fait le compte-rendu en donnant des assurances sur la bonne tenue de cette compétition. «Vous allez vous habituer à nous voir tous les jours jusqu'à l'organisation des Jeux. Comme c'est sous la direction du Premier ministre que se passe la supervision de toute l'organisation, et donc ce matin, nous étions en réunion avec les ambassadeurs de groupe des pays francophones. On les a informés des dispositions qui sont prises pour s'assurer que toutes les délégations puissent obtenir les facilités qu'il faut, dès le départ de leurs pays respectifs jusqu'ici au pays et les différentes structures d'accueil, la santé, la sécurité, des aires de jeux, les restaurants, etc. », a dit Patrick Muyaya. Il a par ailleurs a souligné que la République démocratique du Congo (RDC) veut faire de ces jeux de l'espoir et de la solidarité.

%

« Ce sont les Jeux de la Francophonie, même si c'est la RDC qui les accueille. Mais c'est la structure qui réunit tous ces pays qui sont répartis dans le monde entier. Donc, il est du devoir de ces pays de venir. Nous avions dit que nous voulons faire des Jeux de l'espoir et de la solidarité. Et c'est aussi à la fois pour ce pays une marque de solidarité pour les jeunes Congolais qui traversent toute cette situation de guerre que nous connaissons », a-t-il ajouté.

Le ministre des Sports s'est appesanti sur les aspects techniques, ainsi que sur le dossier des ambulances qui seront mises à la disposition des athlètes dans différents sites. « Le chef du gouvernement voulait rassurer les ambassadeurs des pays francophones que les 9es Jeux auront bel et bien lieu. Les ambassadeurs sont sortis satisfaits et ont obtenu toutes les précisions. La question des ambulances est réglée », a rassuré Kabulo Mwana Kabulo.

Le directeur des Jeux a rassuré l'opinion que le site est approprié pour l'hébergement des athlètes, et que toutes les dispositions ont été prises pour qu'ils séjournent dans des meilleures conditions. «Il n'y a aucun problème qui se pose actuellement à l'Université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'Université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a l'eau qui coule. Je vous informe qu'il y a non seulement l'eau chaude qui coule, mais également l'eau froide, ça veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants et les athlètes qui viennent soient dans les meilleures conditions », a fait remarquer Isidore Kwandja Ngembo pour couper court aux folles rumeurs qui ont alimenté la toile sur l'absence d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes.