Angola: La CPLP discute de 'l'interopérabilité numérique' pour la transparence gouvernementale

Luanda — Les ministres des États membres de la Communauté de langue officielle portugaise ont échangé, ce jeudi, à Luanda, des expériences sur l'interopérabilité numérique, pour plus d'efficacité, de transparence et de fourniture d'un service public de qualité dans les secteurs les plus variés.

Le fait s'est produit lors de la II Rencontre interministérielle sur la gouvernance électronique, au cours de laquelle ils ont également débattu des mesures de transformation du secteur public, de la gestion des systèmes et des services gouvernementaux et de l'identité de l'État.

Lors de la réunion, les États membres, qui ont participé en personne et à distance, ont présenté les projets développés dans les domaines de la gouvernance électronique, pour un système numérique plus collaboratif et la participation citoyenne, ainsi que la transparence et une relation plus étroite entre les systèmes existants, simplifiant et intégrant les services.

Les participants ont reconnu l'interopérabilité comme un élément extrêmement important pour les services qui veulent être agiles, ainsi que pour l'efficacité de l'administration publique au niveau de la CPLP et pour faciliter la communication et la sécurité.

À l'occasion, le secrétaire exécutif de la CPLP, Manuel Lapão, a déclaré que dans la situation actuelle, il devient de plus en plus difficile de parler de bonne gouvernance sans tenir compte de l'existence de services publics numériques efficaces ou de gouvernance électronique.

%

« Plus qu'un concept ou un outil, la gouvernance électronique est aujourd'hui une marque distinctive dans la relation que les citoyens établissent avec l'administration publique et les services qu'elle offre », a-t-il souligné.

Pour lui, la Gouvernance électronique doit être considérée comme un élément fondamental de la réforme de l'Etat.

Ouvrant la réunion, le ministre d'État à la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, qui, bien qu'il reconnaisse que l'Angola n'est toujours pas là où il veut être en termes de gouvernance électronique, a déclaré que le pays avait fait des pas significatifs dans cette direction, citant le projet «Simplifica».

Le Cap-Vert, à son tour, a évoqué certaines plates-formes de délivrance de documents qui rendaient les services plus rapides.

A titre d'exemple, il a dit que la délivrance des passeports prenait sept mois, maintenant cela prend 10 jours, grâce à une solution électronique.

Pour la ministre de la modernisation de l'État du Cap-Vert, Edna Oliveira, cette avancée et d'autres avaient permis au pays d'assumer la 3e place du classement de la gouvernance électronique en Afrique.

A son tour, la Guinée-Bissau a mentionné que la transformation de l'économie numérique facilitait la communication interne avec les citoyens et les entreprises.

Sous le slogan "Défis des communautés à l'ère numérique", l'événement a réuni des ministres et des secrétaires d'État liés aux technologies dans les pays membres.

La réunion a également permis de faire le point sur le degré de mise en oeuvre des actions de gouvernance électronique menées ces dernières années dans les États membres, ainsi que d'analyser la mise en oeuvre de l'Agenda numérique de la CPLP et d'améliorer les relations entre les États membres. ML/ART/LUZ