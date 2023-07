Congo-Brazzaville: Disparition - Innocent Shuami Yalolo sera inhumé en France

La dépouille du défunt réputé réalisateur de la Radiotélévision nationale du Congo (RTNC), décédé le 7 juillet en France, sera portée en terre le samedi 22 juillet, selon le programme des obsèques de la famille débuté le mercredi 19 juillet.

L'invitation aux obsèques « en la douce mémoire d'Innocent Christophe Shami » émanant de « la famille Yalolo Shuami » informe en premier lieu que « le programme des obsèques aura lieu le mercredi 19 juillet ». En effet, il a débuté avec la cérémonie de « recueillement auprès du défunt au Centre hospitalier de Melun », précisant qu'il est situé « au 270 avenue M. Jacquet 77000 ». La famille éplorée a annoncé la tenue d'une seconde cérémonie similaire à intervalle d'un jour. Ainsi, ce premier recueillement prévu à partir de 15h00 sera suivi du deuxième organisé dans le même cadre que le premier et à la même heure, le vendredi 21 juillet.

Par ailleurs, le programme de ce vendredi va s'achever avec la « veillée funéraire à la salle Dunya » située à Savigny-le-Temple. Cette dernière se tiendra, précise-t-on, « à partir de 18h00 jusqu'à l'aube ». L'office religieux précédant l'inhumation est prévu dès 13h30. C'est à l'Église Saint-Leger de Nandy que se déroulera la cérémonie funéraire d'une durée d'une heure et demie. Et c'est donc à 15h00 que le cortège funèbre se rendra au cimetière communal de Nandy où reposera désormais Innocent Shuami Yalolo. Le programme de « Célébration de la vie de Yalolo Shuami » va s'achever avec un bain de consolation au lieu précité de la veillée mortuaire, signale la famille de l'illustre disparu. Celle-ci avise les amis, connaissances venus compatir à leur malheur qu'elle les « accueillera à la salle Dunya à Savigny-le-Temple » à la suite de l'enterrement.

Né le 23 mars 1955, le réputé réalisateur et producteur audiovisuel, bien connu sous le nom de Shuami Yalolo, a rendu l'âme le 7 juillet. Une des grands noms reconnus de la RTNC dont la réputation remonte à bien longtemps, à l'époque de l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision (OZRT), il a marqué l'histoire de cette institution publique. Mais, qui plus est, fort de son expertise avérée notamment en qualité de publicitaire, il a souvent collaboré avec de nombreux orchestres de la place dont il réalisait les supports de publicité. C'est de la sorte qu'il a également été immortalisé par plusieurs stars de la musique congolaise. Parmi les nombreuses dédicaces à son endroit, il y a lieu de citer tout particulièrement celles du chanteur Koffi Olomide, son ami d'enfance et voisin de classe.

Notons, par ailleurs, que Shuami Yalolo était le jeune frère de l'ex-bassiste attitré de Zaïko Langa Langa Mwaka Mbeka Pierre, alias Oncle Bapius. Auteur-compositeur, aîné du regretté disparu de quatre ans, on lui attribue quelques tubes de Zaïko, notamment Gabin Tembo, Persévérer, Toli ya Lyanza, Sans Espoir, Zizita, et Toyambana. De tous, Zizita sorti dans l'album Eyi Nkisi en 1985 reste l'un des plus notable.