Afrique: L'Angola et le Botswana avec les 'yeux' tournés vers le renforcement de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Botswana entendent renforcer la coopération bilatérale, en se concentrant sur les secteurs des diamants, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'environnement, dans le cadre de la visite d'Etat de trois jours du Président angolais, João Lourenço.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies le 18 février 1976. En février 2006, ils ont signé un accord général de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau, de l'industrie, du commerce, de l'hôtellerie et du tourisme, de la géologie et des mines, de l'environnement, de l'administration territoriale, de la formation technique et professionnelle, du pétrole, des télécommunications et de la coopération commerciale.

Le Botswana est un important producteur mondial de diamants et l'Angola recherche l'expérience de ce pays, membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en matière d'extraction et de taille.

Actuellement, la production de diamants du Botswana représente environ 60 % de ses exportations. En moyenne, entre 2002 et 2016, 26 millions de carats ont été produits par an, faisant du Botswana le deuxième producteur de diamants au monde, après la Russie.

L'écotourisme est une autre source importante de revenus pour le Botswana. Ce pays a la plus grande concentration d'éléphants au monde (plus de 50 000). Le pays occupe 581 000 kilomètres carrés, dont 17 % sont réservés aux parcs nationaux. Le Botswana possède également d'immenses savanes vierges.

Les données de 2015 indiquent qu'environ 1,5 million de touristes internationaux ont visité le Botswana.

Situé en Afrique australe, le territoire du Botswana n'a pas d'accès à la mer et fait frontière au nord avec la Zambie, à l'est avec le Zimbabwe, au sud avec l'Afrique du Sud, à l'ouest et au nord-ouest avec la Namibie.

À son tour, l'Angola, qui occupait la quatrième place en termes de production mondiale de diamant, représente environ 5 % de ce marché, occupant la 7e position du classement mené par la Russie.

Les principales zones d'extraction de diamants en Angola se trouvent dans les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul, dans le nord-est du pays.

La Société minière de Catoca, la quatrième plus grande mine au monde, exploitée à ciel ouvert, est responsable de plus de 80 % de la production de diamants du pays. Avec 26 ans d'existence, Catoca est responsable de plus de 5 000 emplois directs et indirects.

Dans le domaine agricole, l'Angola dispose de terres arables en abondance et d'une diversité de conditions climatiques propices à la production d'une variété de produits agricoles. Le pays était autrefois l'un des principaux producteurs et exportateurs de produits agricoles, notamment le café, les bananes et le coton.

Actuellement, seuls 10% des 35 millions d'hectares de terres arables du pays sont cultivés.

Intégration régionale

L'Angola et le Botswana sont membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les deux pays font également partie du projet Okavango/Zambèze, qui comprend également la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie, couvrant un total de 278 000 kilomètres carrés.

Le bassin de l'Okavango est une région riche en biodiversité, avec plus de 400 espèces d'oiseaux, de mammifères et d'autres animaux typiques de la faune africaine.

L'Angola possède la deuxième plus grande parcelle du projet, avec 87 000 kilomètres carrés, derrière la Zambie, avec 97 000 kilomètres carrés de terrain. VM/LUZ