Afrique Australe: L'Angola participe à la 25e réunion du Comité ministériel de la SADC

Luanda — Une délégation, conduite par le ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", participe depuis ce jeudi, à Windhoek (Namibie), à la 25e réunion du Comité ministériel de la SADC de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise à laquelle l'ANGOP a eu accès, l'organe principal pour la promotion et la protection de la paix, de la sécurité et de la stabilité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) discute, du 20 au 21 juillet, lors de sa réunion annuelle ordinaire, de la politique et de la sécurité, de la consolidation de la démocratie, de la sécurité publique, de la police, de la sécurité de l'État et du Centre régional de formation au maintien de la paix.

A l'ouverture de la réunion, la Vice-Première Ministre et Ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en sa qualité de Présidente du Comité ministériel de l'Organe, a souligné les progrès accomplis dans le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, facteurs essentiels du développement durable.

A titre d'exemple, la ministre namibienne a souligné le déploiement de la Brigade de la Force de la SADC à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), ainsi que la mission au Nord du Mozambique, qui a permis de neutraliser l'action terroriste dans ce pays de l'Océan Indien, permettant l'assistance aux déplacés internes à Cabo Delgado.

La 25e réunion du Comité ministériel de la SADC de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité fournira également une mise à jour sur la traite des personnes dans la région, ainsi qu'analysera et approuvera l'instrument juridique établissant l'UNIVISA du tourisme, dans le but de renforcer davantage l'intégration régionale dans le domaine de l'immigration.

A la table de discussion seront également les ratifications du Protocole sur le contrôle de la circulation des personnes dans la région de la SADC (2005), qui n'est pas encore en vigueur, et les États membres qui n'ont pas encore signé et ni ratifié pourront le faire.

L'entrée en vigueur du Protocole stimulera davantage le tourisme intra-régional et permettra les échanges interpersonnels, les interactions commerciales et les investissements dans toute la région.

La délégation angolaise est également composée du chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), le général Altino dos Santos, de l'ambassadrice en Namibie, Jovelina Imperial e Costa, ainsi que des secrétaires d'État à l'Intérieur, José Paulino Cunha da Silva, et du commandant général de la police nationale, Arnaldo Carlos.