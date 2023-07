Congo-Kinshasa: Infrastructures - Pose de la première pierre pour la construction d'un centre de métiers à Mombele

Le quartier Mombele situé dans la commune de Limete était en effervescence, le 20 juillet, à l'occasion du lancement, par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des travaux de construction de la cité de métiers dénommée " Musala".

Entièrement financé par l'ambassade de Belgique à Kinshasa à travers l'agence belge de développement (Enabel), ce centre sera érigé au sein de l'institution agricole de Mombele. La cité Musala va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. À l'occasion du lancement des travaux, la ministre de la formation professionnelle et métiers, Mme Antoinette Kipulu, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, porteur politique de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet "KIN emploi"; un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec son ministère, un appui conséquent au développement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat à Kinshasa.

La ministre Kipulu a fait savoir que ce projet a la vision d'accompagner près de cinq mille jeunes kinois dont deux mille cinq cents à l'employabilité d'ici 2025. Pour ce faire, il est prévu la mise sur pied d'un dispositif pédagogique, technique et numérique pour rendre plus pratique la formation dispensée. Trois filières principales seront organisées, notamment la transformation, l'agroalimentaire et l'apprentissage numérique dédié à la promotion agricole. Aussi, une série des filières y sera proposée selon les besoins spécifiques de la ville de Kinshasa.

Avec son coût estimé à 10.000.000 d'euros, le projet KIN emploi avec son centre de ressource Musala devrait aider la capitale congolaise à diminuer le taux de chômage des jeunes de 15 à 25 ans dont 50% sont des femmes. Le choix du quartier Mombele, a précisé la ministre Kipulu, est évocateur et historique. C'est sur ce site qu'était érigée, depuis 1959 par le royaume de Belgique, l'école cycle court des moniteurs agricoles. De son côté, M. Johan Indekeu, ambassadeur de Belgique en RDC, a souligné que ledit projet pour les jeunes est en harmonie avec la vision du chef de l'État qui vise à valoriser le potentiel de la jeunesse congolaise. Cette même vision est au coeur de leur programme bilatéral 2023-2027 signé en décembre 2022.