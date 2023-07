Congo-Kinshasa: Assassinat de Chérubin Okende - Le cardinal Fridolin Ambongo suspecte 'un acte prémédité'

Un acte prémédité. Telle est la conviction que se fait le cardinal Fridolin Ambongo sur le meurtre du député Chérubin Okende dont le corps sans vie a été retrouvé, il y a une semaine, criblé de balles sur la route des Poids lourds.

L'archevêque métropolitain de Kinshasa a, sans mettre des gants, réagi sur l'acte ignoble tendant à écorner l'image du pays en matière de respect des droits humains. C'était le mercredi 19 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo, lors de la messe d'action de grâces dite à la mémoire du défunt. «Un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme se dirige droit vers la ruine », a déclaré le prélat catholique, dans son homélie, devant une assistance composée essentiellement des proches et des représentants des institutions. Pour lui, le meurtre de Chérubin Okende ne doit pas rester impuni.

Tout en regrettant que ses compatriotes deviennent de plus en plus violents physiquement et verbalement, le cardinal Fridolin Ambongo craint aussi que le pays puisse ressembler à une jungle où les plus forts bouffent les plus petits. Au lieu de se comporter comme tel, il a exhorté les Congolais à suivre les pas de Jésus en cultivant la paix autour d'eux. « Aucune nation ne peut se construire sur les assassinats et les meurtres. Dans un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, dans un pays où les droits de l'homme ne comptent pas, ce pays là va tout droit à sa ruine », a dit Fridolin Ambongo. Et de poursuivre : « Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucun meurtre n'échappera à la justice suprême de Dieu ». Notons que, pour l'heure, les enquêtes sont en cours et un suspect est déjà aux arrêts.