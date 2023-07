Angola: Renforcement des relations entre Cabinda et Kouilou

Kouilou (De l'envoyé de l'ANGOP) — La gouverneure de Cabinda (Angola), Mara Quiosa, a tenu ce mercredi, sur le territoire congolais de Loango, une rencontre avec le maire du département de Kouilou (Congo), Paul Adam, en vue de renforcer les relations de « bon voisinage » entre les deux villes.

Au centre de la réunion, entre autres crimes transfrontaliers, figuraient les questions liées à l'immigration clandestine, la lutte contre la contrebande de carburant et de bois, ainsi que la violation des mers, notamment pour la pêche illégale.

Mara Quiosa dirige une délégation composée de secrétaires provinciaux du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche, de la santé, du développement économique et des chefs des organes de défense et de sécurité, ainsi que des administrateurs municipaux de Belize et de Cacongo.

Pour aujourd'hui, jeudi, la délégation a programmé une rencontre avec le maire de Pointe-Noire, Alexandre Paka.

L'objectif est de trouver des solutions pour faire face aux situations négatives qui ont lieu le long des frontières terrestres, maritimes et fluviales entre Cabinda et les régions congolaises du Kouilou, Pointe-Noire et Niari.