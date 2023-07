Congo-Kinshasa: Dolisie - La situation épidémiologique sous contrôle

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a présidé une séance de travail, le 19 juillet, dans la salle de conférences de la préfecture, au sujet de la situation sanitaire et épidémiologique du département du Niari.

« Je félicite tous les acteurs qui ont réagi face à cette situation en commençant par les autorités préfectorales, le personnel de santé et toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à gérer cette épidémie et qui continuent à la gérer. Vous avez fait d'exploits avec les moyens de bord relativement limités », a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Prenant la parole, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé, a édifié l'assistance sur les prouesses de son équipe médicale. Sur 770 malades hospitalisés au début et le même jour, aujourd'hui les hôpitaux ne comptent que 325 patients. Le quartier Bacongo, dans le premier arrondissement, avec ses deux centres de santé intégrés est l'épicentre de ces épidémies. A nos jours, le nombre de ses patients a été revu à la baisse.

Comme toute oeuvre humaine n'est jamais parfaite, le ministre de la Santé et de la Population a renforcé de nouveau l'équipe médicale avec un chirurgien, un biologiste, un épidémiologiste et d'autres experts.

Le représentant du gouvernement a promis une motivation au personnel soignant qui travaille nuit et jour pour améliorer la capacité des services. De même que la prise en charge des patients en produits pharmaceutiques et ration alimentaire.

De son côté, le Dr Kankou Jean Médard, directeur de l'épidémiologie de la lutte contre la maladie, a félicité les avancées significatives de riposte à ces épidémies. Mais, il s'inquiète du fait que la source de l'infection n'est pas encore identifiée, donc on n'est pas à l'abri de ces épidémies.

Pour ce faire, les enquêtes seront menées sur les eaux, l'environnement et certains aliments, afin d'éradiquer à jamais l'origine de ce que nous déplorons, a déclaré le ministre. Que les familles de différents quartiers accueillent les agents enquêteurs. Il est recommandé le renforcement de la surveillance épidémiologique. Tout le monde est donc agent de la surveillance.

Les mesures d'hygiène s'imposent : le lavage des mains avant et après le repas, boire l'eau potable ou bouillir l'eau de la fontaine, du puits et du forage. Pour faire face à ces épidémies, le gouvernement a doté la ville de Dolisie de deux ambulances, des lots de médicaments et de l'oxygène.