Congo-Kinshasa: Mon Premier Montreux 3 - Jospin De Mars et Les Cracks favoris pour la finale

En tête de liste des votes ouverts, depuis le 13 juillet jusqu'au 26 juillet, représentants de la République démocratique du Congo (RDC) avec Jordyctionnaire à l'actuelle saison du concours international d'humour de GF Productions et Castel Beer, ils font partie des quatorze candidats demi-finalistes en lice pour la phase ultime à Kinshasa.

Il y a de très fortes chances que la finale de Kinshasa de la saison 3 de Mon Premier Montreux by Castel Beer (M1M) se joue en définitive entre Congolais et à domicile. En effet, en une semaine de votes, le 20 juillet en début d'après-midi, Jospin De Mars et le duo Les Cracks sont les mieux positionnés avec respectivement près de 15 700 voix et 13 200 voix suivis du Camerounais Arthur Paye avoisinant les 11 000 voix. La course qui se joue encore à travers les votes effectués à partir du suivant lien https://monpremiermontreux.com/votes va s'achever le 26 juillet à 12h GMT. Passé l'épreuve des demi-finales organisée dans la capitale béninoise, Cotonou, du 25 juin au 3 juillet, Jospin De Mars, Les Cracks et Jordyctionnaire y sont pleinement engagés et bien partis pour remporter.

Déjà en très bonne position, Jospin De Mars et Les Cracks espèrent garder leur bon positionnement et le conforter dans la dernière semaine des votes où ils ont, pour l'heure, les favoris. Et, leur rêve commun c'est de se confronter sur leur propre terrain à la finale de cette saison 3 qui sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Et, à cette allure, il y a fort à parier que la phase de vote en ligne va leur permettre d'y accéder les doigts dans le nez. Loin derrière eux, l'autre Congolais de la RDC en lice avec presque 2 000 voix, Jordyctionnaire fait aussi son petit bonhomme de chemin. Il est du reste quatrième après le Camerounais Arthur Paye qui se positionne en troisième place.

Des masterclass au Congo-Brazzaville

Signalons ici que le vote en ligne n'est pas l'unique accès à la finale qui se jouera entre huit concurrents. Ainsi, le mode de désignation des huit finalistes qui y accéderont a été expliqué avec la précision que « contrairement aux saisons précédentes », ils le pourront de trois manières. A la suite du choix du jury, en recevant le ticket d'or et par voie de vote. Ainsi, si, au bout du compte, Jospin De Mars et Les Cracks se maintiennent premier au vote, ils y participeront à coup sûr. Et, cinq autres finalistes choisis par le jury se joindront à eux ainsi que le finaliste bénéficiaire du ticket d'or. Celui-ci est accordé à l'occasion d'une soirée de battle d'improvisation permettant au récipiendaire « d'aller directement en finale sans passer par la phase de vote en ligne », avise-t-on.

Rappelons que le M1M 3, comme les deux saisons précédentes, s'est jouée jusqu'ici avec les meilleurs talents de neuf pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, outre la RDC qui se tient en tête des votes y ont pris part aussi des humoristes du Congo-Brazzaville voisin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Burkina-Faso, du Gabon et de Guinée Conakry. L'agenda du M1M prévoit, après les demi-finales du Bénin, des masterclass au Congo-Brazzaville, du 1er au 10 septembre. Puis viendra la finale, du 2 au 8 octobre à Kinshasa en République démocratique du Congo.