Congo-Brazzaville: Vie des clubs - DCMP conteste la décision de la Fécofa de retrait de licence CAF

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) va contester la décision du Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) du retrait de la licence de la Confédération africaine de football (CAF).

Le DCMP fera appel de cette décision auprès des instances compétentes de la décisions du Conor de la Fécofa, a indiqué le secrétaire général des Immaculés, Omer Matuku. La décision du Conor, a-t-il dit à la presse, n'est pas justifiée, car, a-t-il affirmé, le club vert et blanc ne doit plus rien aux entraîneurs italiens ainsi qu'à Otis Ngoma avec lequel un accord aurait été trouvé. Mais l'on apprend à propos de ce dernier, le club n'aurait jamais respecté cet accord qui date de plus de trois ans. Le club près de 100 mille dollars si l'on prend en compte les intérêts dus au non-respect de délai de paiement.

Pour Omer Matuku, cependant, le Conor fait montre d'incompétence et la Fécofa doit au DCMP une montée de 200 mille dollars américains pour avoir remporté la Coupe du Congo de football. Les Immaculés sont déterminés à présenter leurs moyens de défense dans leur appel certainement à la CAF.

Pour rappel, le Conor a retiré la licence CAF pour la saison 2023-2024 au DCMP l'excluant de la Coupe de la Confédération. D'après le Conor, les Immaculés n'ont pas respecté leurs obligations financières à l'égard des coaches italiens Andrea Agostinelli, Emanuele Bottoni et Matteo Basile, anciens employés du club. Le club, a ajouté le Conor, ne s'est jamais payé également Otis Ngoma, autre ancien coach du DCMP dont le litige avait même été pendant à la Fifa. L'instance mondiale du ballon avait sommé le club congolais de s'acquitter de ce paiement. Mais après un accord signé entre les parties, le club vert et blanc n'a jamais payé la moindre once au technicien congolais.

Dans cette décision de retrait de licence, le Conor de la Fécofa dit tenir compte de la lettre de réclamation introduite par Me André Oliveira Teodoro Lopes. Ce dernier avait indiqué : « DCMP ne remplirait pas tous les critères requis par le Règlement sur l'octroi de licence aux clubs masculins de la CAF, édition 2022. Plus de trois ans, le DCMP n'a pas respecté ses obligations financières à l'égard des coaches italiens Andrea Agostinelli, Emanuele Bottoni et Matteo Basile, anciens employés du club ». Les trois auraient résilié leur contrat d'emploi pour juste cause, et cela a été confirmé par les tribunaux de la Fifa en dernier ressort, apprend-on.

Le règlement sur l'octroi de licence aux clubs masculins de la CAF en son article 60.1 stipule : « Le candidat à la licence doit apporter la preuve qu'il n'a pas d'arriérés de paiement envers le personnel ancien et actuel au 31 mars de l'année au cours de laquelle les compétitions de clubs de la CAF commencent à l'article 63. Si le candidat à la licence a des arriérés de paiement au 31 mars de l'année au cours de laquelle les compétitions de clubs de la CAF commencent, il dispose d'un délai de grâce de deux mois pour prouver qu'au 31 mai suivant, ces arriérés ont été entièrement réglés, reportés par accord à l'amiable avec le créancier, sont toujours pendants devant une autorité compétente, et sans décision définitive et contraignante ou font l'objet d'un litige qui n'est pas manifestement infondé, soumis à une autorité compétente » .

Le 26 juin, le Conor de la Fécofa a signifié que DCMP a satisfait à la procédure d'octroi de licence pour les compétitions interclubs de la CAF, à l'instar de trois autres clubs congolais engagés en coupes africaines, notamment V.Club, Mazembe et Lupopo. Et les clubs devraient payer chacun deux mille cinq dollars américains comme frais administratifs au plus tard le 30 juin, avant le retrait de la licence. D'après la Fécofa, la licence va servir de preuve pour ces clubs qui représenteront la République démocratique du Congo la saison prochaine aux interclubs africains, en cas de contrôle de la CAF lors de leurs différents matches. Cette nouvelle exigence de la CAF vise à promouvoir le développement et la professionnalisation du football africain. Notons que le comité de coordination du club a mobilisé plus de deux millions de dollars américains pour la réfection du stade Cardinal Malula (ex-24 novembre) dont le coup d'envoi des travaux ont déjà été donnés par le président du club, Paul Kasembele.