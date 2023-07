Congo-Kinshasa: Vie associative - Culpac organise une matinée internationale de la paix à Kinshasa

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a organisé, le 19 juillet, dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, « la matinée internationale pour la paix et les droits de l'homme ».

La rencontre s'est tenue à l'initiative du ministre universel pour la paix du Culpac, Dominique Khonde Mpolo. Des invités de marque ont rehaussé de leur présence cette manifestation en faveur de la paix et des droits de l'homme. On a donc noté la présence de Pierrette Herzberger Fofana, députée européenne et première vice-présidente de la commission développement au Parlement européen, première vice-présidente au Parlement panafricain et de la commission Afrique Caraïbes Pacifique et Union européenne (ACP-UE), de Me Sylvain Lumu Mbaya, juge à la Cour constitutionnelle et directeur de l'Institut Alternatives citoyennes pour la gouvernance démocratique, de la représentante de l'ambassadeur d'Allemagne à Kinshasa. Le Pr Alphone Ntumba Luaba du Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba empêché s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Plusieurs jeunes et autres fidèles de l'église Liloba ya Nzambe du prophète Dominique Khonde Mpolo ont assisté à cette matinée internationale de la paix.

Accompagné de son conseiller diplomatique Patrice Salaga, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a donné le ton de la manifestation. Dans son allocution d'ouverture, il a rappelé d'entrée de jeu que la matinée se tient dans le cadre « de l'exécution des résolutions du Culpac de la conférence universelle sur la paix tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen à Bruxelles en Belgique ». Daniel Santu Biko a aussi évoqué la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des droits de l'homme afin d'éviter l'ignorance des droits par les citoyens d'un pays, pour l'instauration d'un Etat de droit, de la démocratie, la justice, la liberté dans une nation, surtout en Afrique. « Le Culpac tient à ce que les droits de femme soient aussi respectés dans le monde pour assurer le développement», a-t-il affirmé, et de noter que le Conseil se donne par ailleurs pour le développement intégral par des activités humanitaires et volontariat pour la bonne cause au profit des personnes vulnérables, démunies ou vivant dans la détresse ou la précarité.

Invitée spéciale de la matinée, la députée européenne Pierrette Herzberger Fofana a adressé un message d'encouragement à la jeunesse de la République démocratique du Congo, appelant les jeunes à être des ambassadeurs de la paix, à bannir la violence, à s'ériger en défenseur des valeurs de paix afin de contribuer à l'élaboration d'une société tolérante et ouverte aux valeurs universelles et aux droits humains. Aussi a-t-elle parlé d'Erasmus plus, un programme d'échange entre les jeunes d'Afrique et d'Europe. « Jeunes de la RDC, ce siècle est le vôtre », a-t-elle lâché. Pierrette Herzberger Fofafa a félicité les jeunes filles, femmes et mères, pour leur abnégation, leur résilience, leur courage et leur travail, qui, malgré les embûches, oeuvrent à la croissance économique du pays. Elle a fait remarquer qu'elles ne sont qu'à six femmes d'origine africaine à siéger au Parlement européen pour une population de plus de 500 millions d'Européens. Elle fait part des bonnes relations entre le Parlement européen et l'Afrique.

Bien avant les intervenants, le modérateur du jour, Chanchan Mutupa, a rappelé les origines du Culpac, une organisation non gouvernementale internationale existant depuis plus de quatre décennies, au service de la paix et disposant d'une quarantaine d'antennes à travers le monde. Le Culpac a reconnu plusieurs personnalités nationales (Kimbangu), africaines (Mandela, Abdou Diouf) et internationales (Jean Paul II) qui ont oeuvré pour la paix.