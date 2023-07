Congo-Kinshasa: Solidarité - Une soirée de gala pour construire vingt forages

L'association Panafrican Youth Union (PYN) va organiser, le 22 juillet, à Kintélé la première édition du gala de levée de fonds sur le thème « Stress hydrique et accès à l'eau potable ». Le but est de récolter 60 millions FCFA pour la construction de vingt forages en Afrique dont quatre en République du Congo.

La présidente de cette association, Anissa Sassou N'Guesso, et la responsable de la communication, Maëva-Edith Sassou N'Guesso, ont annoncé la tenue de l'évènement le 20 juillet à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse. Selon la présidente de PYN, le thème de cette soirée de gala s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de développement durable (ODD) 6 consistant à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous.

Les 60 millions FCFA à récolter serviront pour la construction de vingt forages dans cinq pays africains, notamment l'Angola, le Tchad, la Somalie, Madagascar et le Congo. Pour la République du Congo, les quatre forages seront construits à Ignié, Odziba et Inga, dans le département du Pool, ainsi qu'à Etsouali, dans les Plateaux.

« Le but de la première édition de notre soirée de gala est de récolter 60 millions FCFA pour la réalisation de notre plan d'actions qui prévoit la construction de vingt forages dans les pays africains les plus affectés par le stress hydrique. La sélection du Congo se justifie par le fait que c'est le pays qui abrite le gala de charité », a expliqué Anissa Sassou N'Guesso. Dans la concrétisation de son projet, PYN sera accompagné par le Dr en hydrologie et environnement, Gibert Bassakouahou. Quant à la soirée de gala, elle sera agrémentée par la styliste Liputa Swagaa qui s'est ralliée à la cause.

La présidente de PYN a également rappelé que depuis sa création son association a déjà organisé de nombreux projets dans certains pays comme le Tchad, la Guinée, la République démocratique du Congo et en République du Congo. L'année dernière, l'association a construit un forage dans un orphelinat de Brazzaville. PYN a pour objectif, entre autres, de venir en aide aux populations africaines les plus démunies. Sa vision étant de permettre au continent de s'élever d'elle-même en plaçant la jeunesse africaine au coeur de son développement. Elle oeuvre également pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme en général, et de la jeune fille en particulier. Son slognan est: " Servir l'Afrique en nous entraidant les uns et les autres, ensemble nous nous éleverons toujours".