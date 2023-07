Afrique: Romuald Félix Rakotondrabe - «Trois nouveaux expatriés rejoindront l'équipe»

Le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe a précisé qu'il assure uniquement en ce moment la préparation aux Jeux des Iles et au match contre l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le regroupement des JIOI a été lancé lundi.

Tout se passe-t-il bien en ce qui concerne votre préparation?

Jusqu'ici, le regroupement se poursuit grâce à notre initiative à nous. Les joueurs s'entrainent et rentrent après. Pourtant, là, à Mahamasina, j'ai remarqué que d'autres disciplines ont leur propre véhicule de transport alors que nous n'en avons pas encore. Je ne sais pas si leur regroupement est déjà pris en charge (...) À l'heure actuelle, nous devrions déjà effectuer notre préparation à Mahajanga. Le départ a été prévu dimanche, puis reporté mercredi. Nous sommes déjà le jeudi et nous sommes toujours à Tana. J'ignore ce qui se passe, mais, moi, j'assure mon boulot.

Quand le groupe sera-t-il au grand complet?

Nous attendons les joueurs de La Réunion. Nous ne pouvons pas les bousculer parce que les Jeux des Iles n'ont rien à voir avec la fenêtre Fifa. Leur libération dépend de la négociation entre les iles participantes aux Jeux. La compétition à La Réunion est encore en cours et je pense qu'ils seront libérés vers début août. D'autres joueurs sont encore absents (Nina, Vévé, Dax, El Hadari). Nina passe encore ses examens officiels, Vévé vient de se marier et El Hadari est encore à Mahajanga. Il nous attend là-bas et poursuit sa préparation avec le coach Lobo.

Quel est votre objectif avec les deux matches amicaux contre Mayotte (30 juillet) et le Kenya (15 août)?

Je vais plutôt parler du match contre la sélection de Mayotte à Mahajanga. Ce match a été programmé bien à l'avance. Notre objectif est de bien débuter les Jeux des Iles le 24 août, pour le football. Si le Kenya se déplace à Madagascar, tant mieux car ce match nous servira toujours de préparation. Ces matchs seront une occasion pour nous de rectifier les failles et de fignoler les détails. Ces matchs ne sont pas considérés comme notre objectif, mais ils serviront plutôt de préparation. Les joueurs sont tous en forme sauf quelques petits bobos.

Vous préparez actuellement plusieurs compétitions, comment gérez-vous la préparation?

Je tiens à préciser que le match contre l'Angola ne se déroulera pas le 4 septembre, c'est juste le jour d'ouverture de la fenêtre Fifa. Le match aura lieu normalement le 9 ou le 10, si la finale des JIOI est programmée le 2. Je m'occupe jusqu'ici des Jeux des Iles et de la CAN. Ma mission au Chan a pris fin en février en Algérie. Le ballon est dans le camp de la fédération, nous n'avons pas encore abordé la préparation du Chan.

Certes, seuls quelques jours séparent les JIOI et le match contre l'Angola. Notre mission est à la fois de préparer les Jeux et la CAN. Je reste en contact avec les expatriés et je peux déjà vous annoncer que trois nouveaux vont rejoindre l'équipe. Je ne veux pas encore dévoiler leurs noms car le match n'aura lieu que dans un ou deux mois. Ils sont de France et d'Europe.