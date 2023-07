Burkina Faso: Semaine de Poko - Comment conserver les aliments au frigo

Presque toutes les femmes font des provisions qu'elles conservent au frigo ou préparent le repas qu'elles gardent au frigo. Ce, pour une question d'organisation dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Mais comment s'y prendre pour ne pas intoxiquer la famille ? Lisez plutôt !

Le frigo est le meilleur endroit pour conserver les sauces. Mettez les restes de sauce maison au frigo et consommez-les dans les 48 heures ou congelez-les. Pour les sauces commerciales, suivez les directives de conservation indiquées sur l'emballage, refermez bien le couvercle et rangez le pot au frigo.

Si vous apercevez de la moisissure à la surface, jetez toute la sauce, puisque tout le contenu de l'emballage pourrait être contaminé.

Bien étiqueter l'emballage pour être en mesure de l'utiliser au bon moment. Laissez la sauce décongeler au frigo et utilisez-la dans les 24 heures, ou faites-la chauffer doucement sur la cuisinière pour l'utiliser immédiatement.

Conservez les restes de sauce dans un contenant hermétique au fond du frigo afin d'éviter la contamination. Les sauces à base de tomates et de crème sont toutes deux susceptibles d'être affectées par la moisissure. Si vous observez une décoloration à la surface, jetez tout le produit plutôt que d'essayer de retirer la moisissure.

On fait bien sûr plus attention pour ce qui est du lait ou de la viande par exemple. Mais il y a des aliments qu'on conserve parfois des mois voire des années dans la porte du frigo, comme la confiture, les condiments, les marinades, etc. Quand faut-il finalement lancer la serviette et les jeter?

-Le ketchup, la moutarde, la relish

gardés au frigo, ceux-ci devraient se conserver pendant au moins un an. Le plus grand danger avec ces produits, c'est la contamination croisée. On s'assure donc de prendre la moutarde forte (par exemple) seulement avec une cuillère propre qui n'a pas touché à notre viande.

-La mayonnaise

A cause des oeufs, la mayo du commerce devrait être consommée en trois mois ou moins.

-La sauce sriracha, la sauce soya, la sauce hoisin, etc.

Il est toujours préférable de conserver ces sauces asiatiques au frigo. Comme elles contiennent beaucoup de vinaigre et/ou de sel, elles peuvent se conserver plus d'un an.

-Les huiles

L'odeur est la meilleure indication dans ce cas ; certaines huiles rancissent beaucoup plus rapidement que d'autres. Une fois que l'odeur a changé, il vaut mieux les jeter.

-Les vinaigrettes du commerce

On peut dépasser la date si elles ont encore la même texture et que leur odeur n'a pas changé. Elles contiennent souvent beaucoup d'agents de conservation. On devrait, par contre, les jeter autour de trois mois après leur date de péremption.

Quand jeter les marinades

Les cornichons, les olives et autres produits du genre sont conservés dans le vinaigre, un environnement qui tue pas mal toutes les bactéries. Après un certain temps (12 à 18 mois), les produits ne seront peut-être plus aussi fermes et/ou croquants, mais ils seront toujours bons.

Attention encore une fois à la contamination croisée ! Même si c'est du vinaigre ou de la saumure, on ne doit pas plonger ses doigts ou un ustensile sale dans le pot. C'est habituellement ce qui cause de la moisissure (jetez le produit si cela se produit).

Quand jeter ses confitures

Si on fait attention à la contamination croisée, les confitures et gelées du commerce peuvent se conserver entre 6 et 12 mois après leur date de péremption. Même chose pour les condiments du genre confit d'oignon, gelée de porto, etc.

Quand jeter les breuvages

Ils peuvent se conserver plusieurs semaines après leur date de péremption. Tout en étant comestibles, les jus finiront, par contre, probablement par être moins appétissants et par absorber des odeurs du frigo.

-Les smoothies et les jus frais pressés

Ils ne se conservent que quelques jours.

-Les boissons gazeuses régulières

Elles peuvent se conserver pendant 6 à 12 mois après leur date si elles ne sont pas ouvertes. Une fois ouvertes, elles demeurent bonnes longtemps; elles vont, par contre, perdre leur carbonisation.

-Les boissons gazeuses diète

Elles doivent être bues rapidement; l'édulcorant ne se conserve pas longtemps et change de goût.

Quand jeter nos «restants»

C'est la question qui tue : combien de temps peut-on conserver les restants dans le frigo?

D'abord, sachez que ceux-ci devraient être rangés dans des contenants étanches, à la fois pour mieux les conserver et pour ne pas que leurs odeurs se répandent partout dans le frigo. Un restant dans un contenant avec un couvercle, se gardera mieux s'il est dans une assiette recouverte de pellicule plastique.

Pour la durée de conservation, ça dépend évidemment des aliments. Mais on parle en général de quelques jours. Si on sait qu'on ne pourra pas les manger pendant ce temps, on les congèle. Voici les grandes lignes à respecter.

-Un restant de légumes

Il peut se conserver une semaine (on y va encore avec la texture et l'odeur).

Un restant contenant de la viande

Il se conserve 3 à 4 jours.

-Un restant contenant du poisson ou des fruits de mer

Il se conserve 2 jours.

Du riz (ou d'autres céréales) ainsi que des légumineuses

Ce restant se conserve 4 à 5 jours.

Des oeufs (par exemple un restant de quiche)

Ils se conservent 3 à 4 jours. Un oeuf cuit dur dans sa coquille se conserve 5 jours.

Ce qui contient de la mayonnaise

On parle, ici, de préparations à sandwichs, salades, etc., se conservent 2 à 3 jours.

-Nettoyer son frigo pour prévenir la saleté

Le frigo est l'un des appareils qui travaillent le plus fort dans la maison. Alors, pour qu'il fonctionne efficacement, mieux vaut le garder propre!

Chaque fois qu'il y a un dégât, on le nettoie le plus rapidement possible, avant qu'il ait la chance de sécher. On peut utiliser un linge humide ou une éponge avec un peu de nettoyant tout-usage doux. Il est préférable d'éviter les produits forts ou très odorants dans un frigo, à cause de la proximité avec la nourriture.

Pour se donner une petite chance, on peut aussi penser à essuyer le rebord et le dessous de tous les pots, bouteilles et autres contenants qu'on utilise, avant de les remettre au frigo.

Un autre truc de prévention efficace : mettre tout ce qui pourrait couler (quelque chose qui dégèle, du poisson, etc.) dans une assiette avec un rebord.

Chaque fois qu'on ouvre les tiroirs (fruits, légumes et fromages /viandes, etc.), on fait un tour rapide en même temps et on enlève tout ce qui est en train de se gâter.

Des substances efficaces pour éliminer les odeurs dans le réfrigérateur : du bicarbonate de soude, du charbon activé ou du café moulu. On en dépose simplement dans un contenant ouvert sur une tablette. Si rien de cela ne fonctionne, on peut essayer la litière pour chats.

Une idée qu'il vaut peut-être la peine d'essayer : recouvrir les surfaces du frigo avec de la pellicule plastique collante. Comme ça, s'il y a un dégât, on n'a qu'à l'enlever et en remettre d'autres.