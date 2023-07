Burkina Faso: Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective - Des comités de lutte anticorruption se concertent

Des membres des Comités de lutte anticorruption (CAC) du ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective ont tenu leur cadre de concertation annuel avec leur ministre de tutelle, Dr Aboubacar Nacanabo, le jeudi 20 juillet 2023, à Ouagadougou. Il s'est agi d'échanger sur les missions du comité et la mise en oeuvre de ses activités.

En février 2021, le ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective a créé le cadre de concertation annuel entre le chef du département et les membres des Comités anti-corruption (CAC). L'objectif est de réaffirmer l'accompagnement et le soutien de la hiérarchie aux actions de lutte contre la corruption au sein du ministère, d'apprécier les performances réalisées par les CAC et d'analyser les difficultés rencontrées. Des rencontres au cours desquelles, des orientations et des directives sont données pour la conduite des actions en vue du renforcement de la lutte contre la corruption au sein du département et de communiquer sur les multiples actions de lutte contre la corruption au sein du département.

Pour 2023, le cadre de concertation s'est tenu, le jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou, entre le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo et les CAC dans le but d'échanger sur leurs missions et la mise en oeuvre de leurs activités. La rencontre a été ponctuée par deux communications sur les activités menées par les CAC et la structure de coordination et sur le « Développement socioéconomique et corruption : causes fondamentales et quelles contributions des instruments de pilotage de l'économie au Burkina Faso ? ».

Ce cadre annuel a été aussi l'occasion pour les acteurs de faire le bilan des activités menées par les différents CAC et la coordination au cours de l'année 2022 et de recevoir les orientations de la hiérarchie pour les actions futures à mener. A cet effet, plusieurs activités ont été menées par les différents comités. « Beaucoup d'activités d'information et de sensibilisation ont été menées au profit des agents et des usagers des services dudit ministère en dépit du contexte sécuritaire défavorable qui ne permet pas les déplacements dans certaines zones », a fait savoir, l'inspecteur général des finances, Sidi Cheick Mohamed Koné. Ainsi, à la date du 31 décembre 2022, 91 sessions d'information et de sensibilisation ont été réalisées au profit de 1 204 agents et partenaires sociaux dans les structures centrales et déconcentrées. 72 autres sessions d'information et de sensibilisation ont été organisées à l'endroit des usagers lors de la campagne médiatique dans sept chefs-lieux de régions. Ces rencontres ont touché 4 462 usagers dont 1 131 femmes.

« Des résultats appréciables ont été atteints en matière d'information et de sensibilisation des agents et des usagers sur le phénomène de la corruption et de réception des plaintes et dénonciations des usagers », a salué le ministre en charge de l'économie. Cependant, il a indiqué que la lutte contre le fléau ne doit point fléchir en si bon chemin. « Elle doit se poursuivre et se renforcer davantage avec la contribution de tous », a-t-il souhaité. Pour ce faire, il a réaffirmé son engagement à lutter efficacement contre la corruption au sein de son département. « Je ne ménagerai aucun effort pour faire de notre département, une référence en matière de lutte contre la corruption, de promotion de la probité et de l'intégrité », a promis Dr Aboubacar Nacanabo.

Trois CAC félicités

Au cours de la rencontre, trois CAC ont reçu des lettres de félicitation du ministère pour leur engagement et leur dynamisme au cours de l'année 2022. Ils se sont particulièrement illustrés à travers la tenue de sessions d'information et sensibilisation au profit des agents et des usagers, l'élaboration et la transmission du programme d'activités et des rapports d'activités périodiques dans les délais requis et la tenue régulière des cadres de concertation et la transmission des comptes rendus. Il s'agit des CAC de la direction générale du Budget, de la direction générale des Douanes et de la direction générale du Trésor et de la comptabilité.

« Je voudrais une fois de plus, saluer l'immense travail d'information et de sensibilisation, mené quotidiennement par les membres des CAC au profit des agents et des usagers. En effet, vous constituez à n'en pas douter, des remparts essentiels dans le dispositif de prévention, de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité au sein du département », a insisté le ministre Aboubacar Nacanabo. En 2012, le ministère en charge de l'économie, en collaboration avec le Réseau national de lutte contre la corruption (REN-LAC), a mis en place les tout premiers CAC au sein des structures du ministère. Les CAC sont des dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption au sein du ministère. De six comités au départ, à ce jour, 25 CAC sont fonctionnels au sein des structures du ministère, dont cinq créés au cours de l'année 2022.