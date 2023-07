Burkina Faso: 5e journées de biologie clinique - L'amélioration de la qualité des soins au menu des échanges

La Société burkinabé de biologie clinique (SBBC) tient les 20 et 21 juillet 2023 à Ouagadougou ses 5e journées de biologie clinique du Burkina Faso sous le thème de la «continuité des services de laboratoire et défis sécuritaire ».

La cérémonie d'ouverture des 5e journées de la Société burkinabè de biologie clinique(SBBC) s'est tenue le jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou. Venus d'horizons divers, des biologistes, chercheurs, enseignants-chercheurs, pharmaciens, médecins, technologistes biomédicaux, ingénieurs biomédicaux et étudiants vont échanger pendant 48 heures sur le rôle de la biologie dans l'amélioration de la qualité des soins.

En effet, selon le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Julien Koulidiaty, le thème de ces journées : «Continuité des services de laboratoire et défis sécuritaire » est pertinent et est plus que d'actualité. Car, a-t-il affirmé, cette thématique pose la problématique pour une prise en charge efficiente de la santé des populations dans des zones à forts défis sécuritaires.

Aussi, il a précisé que les laboratoires de biologies médicales sont un maillon essentiel pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies et leur bon fonctionnement dépend d'une prise en charge médicale efficiente. « La situation sécuritaire, dans les zones à forts défis sécuritaires entrave le bon fonctionnement des formations sanitaires y compris les examens de laboratoires », a indiqué le Dr Julien Koulidiaty.

De ce fait, il a souligné que la continuité des services de laboratoire devient un impératif afin d'assurer des soins de qualité aux populations. « Les résultats auxquels vous parviendrez durant ces journées de réflexions, permettront d'explorer des stratégies novatrices afin de trouver des solutions adaptées pour garantir la continuité des services de laboratoires de biologie médicale, même dans les situations les plus difficiles », a noté le représentant du ministre en charge de la santé.

Il a poursuivi que le gouvernement en général et la sectorielle santé et hygiène publique en particulier auront un regard attentif sur l'évolution des travaux. « Acteur essentiel contribuant à la prévention, au dépistage, au diagnostic clinique, et au suivi thérapeutique de la plupart des pathologies, la biologie médicale est d'un apport précieuse à la qualité des soins grâce aux innovations technologiques récentes qui touchent toutes les disciplines », a fait savoir le président du comité scientifique, Pr Jacques Simporé.

Pour lui, la qualité des soins reste tributaire de la qualité de l'accessibilité des services de laboratoire d'analyses biomédicales. Et de s'interroger sur la possibilité de rendre disponible ces services de laboratoire afin d'assurer des soins de qualité dans un contexte de défis sécuritaire. Ces journées sont une opportunité pour les distributeurs de réactifs, les partenaires et sponsors de la société burkinabè de biologie clinique de présenter leurs produits.

Jacob Yaméogo, un distributeur de produits biomédicaux, biotechnologiques et pharmaceutiques a exposé des équipements de points. Il s'agit entre autres de l'analyseur automatique de biochimie « InnoChem C200s », de l'analyseur automatiques d'électrolytes « iSmart 30 Pro », de l'analyseur de chimie sèche « Pointcare M4 ». Selon M. Yaméogo, l'analyseur de chimie sèche est un appareil d'urgence mobile qui peut être utilisé hors du laboratoire pour faire des examens biomédicaux dans les zones à forts défis sécuritaires.