Ile Maurice: Manière de voir - Dormir à côté du portable ? Nocif... ou pas

Beaucoup d'idées reçues doivent être rejetées. L'avocat contiendrait trop de cholestérol. Faux. Il contient du bon cholestérol (HDL).

Le citron est le fruit le plus riche en vitamines, surtout en vitamine C. Donc, il faudrait en boire dès le réveil. Faux. Le faire provoquerait trop d'acidité dans l'estomac. Il faut en consommer, mais pas au réveil.

Il ne faut pas manger d'oeufs. Faux. Il faut en consommer, mais raisonnablement.

Autre fausse idée : dormir avec le smartphone proche de vous est dangereux. Cela pourrait endommager votre cerveau. Faux. Faisons le point sur ce portable devenu... insupportable.

Une invention surprenante

Le téléphone portable fonctionne comme les ondes radio sans fil. Le premier modèle, le Motorola, est apparu en 1983. Cependant, il pesait 800 grammes et nécessitait une charge de dix heures pour une heure d'appel. D'autres modèles ont suivi ; mais le premier téléphone portable tactile est l'oeuvre d'IBM. Il peut téléphoner, envoyer des SMS, prendre des photos, trouver un itinéraire, se connecter aux réseaux sociaux et comporter des jeux. Il fonctionne comme une mini-radio grâce à une antenne qui capte des signaux radio. La voix est convertie en ondes hertziennes. C'est un échange d'ondes. D'autres fonctions, telles que le WiFi, le Bluetooth et le GPS, apparaissent également.

De fausses informations rocambolesques font leur apparition. On prétend, par exemple, que l'on peut frire un oeuf en le plaçant entre deux téléphones ou que le téléphone peut transformer du maïs en popcorn. Ce ne sont que des canulars. On prétend aussi que les ondes électromagnétiques peuvent nuire au cerveau et être associées au cancer du cerveau. Mettez de côté tous ces canulars pour certifier qu'une utilisation intensive, voire abusive, peut provoquer des migraines, des insomnies et nuire à la concentration. Cependant, cela n'a toujours pas été prouvé comme étant néfaste pour le cerveau.

Faible énergie

Des essais ont été effectués, et il a été démontré que ces ondes radio ne dégagent qu'une faible énergie, même si vous exposez votre portable à 40 cm de votre tête en dormant. Une sérieuse étude britannique n'a relevé aucune incidence sur le cerveau, de même que pour le WiFi. Évidemment, l'action de ces ondes n'est pas absolument neutre. Elles provoquent un échauffement sur le tissu de la peau et sur d'autres organes du corps, mais cette petite augmentation de la chaleur est négligeable. Cela s'explique par le fait que le niveau d'énergie émis reste faible et ne cause pas de dégâts. En revanche, il est vrai qu'il n'y a pas assez de recul dans le temps pour mesurer un impact sur le cerveau, car les progrès du portable sont très rapides. Il suffit de considérer la vitesse à laquelle la 5G a déjà débarqué.

Le problème résulte de l'abus d'utilisation. Si vous utilisez votre portable sans arrêt toute une journée collé à votre oreille, cela peut provoquer une migraine. Mais les conclusions des experts sont sans appel : dormir à côté de votre portable ne détruit absolument pas des neurones dans votre cerveau. Pourquoi isoler ces ondes alors que pratiquement toute la journée, d'autres ondes comme le GPS traversent notre corps sans dommage constaté.

Utilisation excessive

Nous sommes devenus, en somme, des victimes d'une addiction due à une utilisation excessive quotidienne. Ce phénomène est observable autour de nous. Les adolescents et les jeunes ne vivent que par le canal de leur inévitable portable. Lorsque vous invitez des amis à dîner, la plupart continuent à pianoter sur le clavier de leur portable pendant que vous faites un monologue dans le vide. Cela devient insupportable pour les relations sociales. Nous sommes plus proches de ceux qui vivent loin de nous, voire à l'étranger, que de ceux qui sont physiquement présents à table !

Cet abus inconsidéré n'est pas sans conséquences. Les spécialistes ont constaté, surtout chez les jeunes, des troubles psychologiques menant jusqu'à la dépression, l'anxiété, et un manque chronique d'attention et de concentration.

L'usage quotidien des fameux réseaux sociaux, censés élargir le champ de communication, d'information et d'ouverture d'esprit, ne donne pas les résultats escomptés. Il ne faut pas craindre de dire que la pornographie joue un grand rôle dans cette surutilisation et qu'elle représente au moins 80 % des revenus qui en découlent. À moins que notre société, pressée de sauver la face, préfère faire semblant de ne pas voir, entendre ou comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, les autorités veulent y mettre bon ordre, notamment sur TikTok.

Jamais le monde n'a été autant inondé par des informations qui circulent par tous les canaux. Interrogés, beaucoup de jeunes répondent qu'ils s'informent grâce à ces multiples réseaux, souvent au détriment des journaux papier. En vérité, ce ne sont pas les vraies informations qui les intéressent. Nous en avons la preuve lors des résultats des équivalents du School Certificate ou du Higher School Certificate. Les notes obtenues dans une matière pourtant indispensable, le General Paper, sont souvent décevantes et dépendent pourtant d'une certaine connaissance de l'actualité sur tous les plans : politique, économique, social scientifique, historique...

Ne soyons pas dupes. Rassemblez quelques-uns de ces collégiens prenant part à ces examens et posez-leur quelques questions simples sur Maurice pour commencer, puis sur l'international. Si certains s'en sortiront, la majorité restera bouche bée face à des questions simples, voire élémentaires. Pourtant, ils sont constamment en train de consulter ces réseaux sociaux, si bien que dans certains pays, des institutions ont été mises en place pour les désintoxiquer de leur smartphone. Un exercice nullement facile et qui prend un certain temps.

Troubles cognitifs

Répétons-le. Même exposé durant la nuit, non loin de celui ou celle qui dort, ces ondes n'attaquent en rien le cerveau. Cependant, cette dépendance aux réseaux sociaux a des conséquences sur le sommeil, les migraines et la vue. Ce sont des troubles cognitifs causés par les yeux rivés sur un tout petit écran pendant une journée. Pour l'anecdote, signalons que certains dorment avec le portable sous l'oreiller, ce qui n'est pas très raisonnable.

En avion, cela peut perturber les systèmes de communication, notamment au décollage et à l'atterrissage. Le problème ici consiste à éviter les interférences. Une éruption solaire ou la foudre peuvent causer de gros dégâts à un avion et nuire à la communication entre la tour de contrôle et le pilote. Les compagnies aériennes s'en sont rendu compte et y ont remédié. Depuis 2014, les pilotes et les tours de contrôle utilisent des fréquences séparées, c'est-à-dire qu'elles n'interfèrent pas avec les fréquences réservées au portable, problème contourné.

Certains, et ce n'est pas une blague, laissent entendre qu'ils ne pourraient plus vivre sans ce portable ! Comment avons-nous donc vécu avant leur arrivée ?

Autre inconvénient sousestimé par les parents : ces derniers, s'ils en ont les moyens, donnent des téléphones portables à leurs enfants pour s'assurer qu'ils soient joignables. Sage précaution, mais il faut encore mettre entre leurs mains des modèles adaptés à leur âge. Que ces derniers ne comportent pas certaines applications qui ne conviennent pas aux moins de 12-13 ans, une précaution indispensable. Attention aussi aux longues heures de conversation avec les amis. En réalité, il faut les mettre garde ; ne leur faites pas de cachoteries, et essayez d'établir une confiance réciproque et responsable.

Enfin, et ce sera un gros morceau, on peut s'attendre, aux prochaines élections générales, à une débauche de messages de propagande ou même de clips des principaux partis politiques sur les réseaux sociaux. Les grands meetings folkloriques pour convaincre les déjà convaincus vont perdurer, surtout s'il y a distribution de briyani et de boissons après. Mais il faudra penser aux autres segments d'électeurs et là, il pourrait y avoir des débordements. Du piment en perspective sur le portable ?

Zot pou fan zot pikan !