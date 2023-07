Ile Maurice: Devcon 2023 - Carrefour d'innovation et d'échanges pour la communauté informatique

Le langage informatique, les algorithmes, l'intelligence artificielle, les landing pages et les nouvelles technologies sont au coeur de la Developers Conference (Devcon), qui a débuté hier.

Les front-end coders, backend coders, UX designers, system administrators ou architects, ainsi que les geeks se réuniront jusqu'au 22 juillet au Caudan Arts Center. Cet événement majeur est un rendez-vous annuel incontournable pour les divers professionnels de l'informatique.

Tout au long de l'année, chaque User Group (communauté distincte) se réunit pour découvrir de nouvelles techniques ouvertes aux professionnels. Le but de la Devcon est de rassembler toutes ces personnes en un seul lieu. En raison du Covid, l'événement n'a pas eu lieu l'année dernière, et par la suite, il s'est tenu uniquement en petit comité à cause des restrictions sanitaires.\

Au programme, les membres du Mauritius Software Craftsmanship Community (MSCC) donneront l'occasion aux professionnels, amateurs et à un public averti de découvrir divers outils utilisés pour créer des programmes informatiques, des sites web et des plateformes favorisant la connaissance, la collaboration et la création de partenariats.

Cette année, recruteurs, fournisseurs de services et professionnels échangent sur l'aspect technique des logiciels et sur des enjeux majeurs, tels que le droit à la réparabilité des appareils. De nombreuses conférences seront organisées simultanément. Des pointures de l'informatique, des professionnels et des geeks autodidactes prendront la parole.

%

Les technologies génératives d'intelligence artificielle comme ChatGPT, la cryptographie, le Machine Learning et une initiation à des outils comme Linux seront à l'honneur cette année. Aussi un salon de l'emploi, les fournisseurs de services, y compris les sponsors, auront des stands pour accueillir le public. Les jeunes universitaires ou ceux qui souhaitent se lancer dans les entreprises qui recrutent ou s'informer sur les perspectives de formation pourront également en profiter.

La Devcon est un rendez-vous incontournable pour la communauté des développeurs, informaticiens, ingénieurs, ainsi que les professionnels et les amateurs, qui auront l'opportunité d'échanger lors de sessions de networking organisées en début de soirée.