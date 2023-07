Afrique: Forum Inde-Afrique - Consolider un partenariat entre entrepreneurs

Coup d'envoi hier de la troisième édition d'une convention de deux jours à l'hôtel Le Méridien. Elle vise à fédérer les écosystèmes entrepreneuriaux de l'Afrique avec ceux de la Grande péninsule et tirer parti de leurs forces pour stimuler la croissance mutuelle, le développement, les opportunités de capital-risque et faciliter les fusions-acquisitions.

Organisé conjointement par l'India-Africa Entrepreneurship Forum (IAEF), l'Economic Development Board de Maurice (EDB), l'Indian Angels Network (IAN), l'Africa Business Angels Network (ABAN) et TiE Global (The Indus Entrepreneurs), ce sommet est devenu une plateforme incontournable pour les entrepreneurs de l'océan Indien et de l'Afrique pour partager leurs connaissances.

Des ateliers inspirants ont été présentés sur l'avenir des paiements électroniques et de la monnaie numérique. Parallèlement, d'éminents conférenciers, dont le Dr Rajiv Kumar Chawla, économiste de renommée internationale qui a joué un rôle déterminant dans des réformes vitales en Inde et avait été choisi personnellement par le Premier ministre Narendra Modi. Par ailleurs, des chefs d'entreprise et des investisseurs d'Inde et d'Afrique ont apporté leur expertise et leurs idées. Plus de 85 délégués étrangers assistent au sommet et interagissent avec la communauté locale des affaires dans des séances de réseautage et des ateliers.

Le ministre des TIC, Deepak Balgobin, a déclaré que le corridor Inde-Afrique est déjà une réalité. «Maurice est un pont remarquable entre l'Inde et l'Afrique, créant un lien distinctif entre ces deux continents et notre International Financial Centre (IFC sert de passerelle prometteuse pour le commerce et investissements.» Il a ensuite souligné la précieuse relation Maurice-Inde. «Les liens économiques particuliers entre Maurice et l'Inde ont été cimentés par une série d'accords bilatéraux.» Cela témoigne, dit-il, du soutien indéfectible du gouvernement indien au peuple mauricien et du lien unique et privilégié entre nos deux pays.