Cameroun: Baccalauréat et tueries - Bamenda qui rit, Bamenda qui pleure.

Bamenda, la capitale de la région du Nord-ouest est le mot clé de l'actualité. Région major à l'examen de Baccalauréat, elle traine encore les larmes des tueries qui ont endeuillées la ville et partant toute la région. La population crie son ras le bol. Autant que le classement de la Région comme meilleure des dix que compte le pays apporte un baume de satisfaction.

C'est le journal le Drapeau qui annonce Bamenda sur la plus haute marche du podium de l'examen Baccalauréat 2023, « Le Nord-Ouest, meilleur élève ». La Région a affiché un taux de réussite exceptionnel de 94% cette année au Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire Général (BAC ESG). Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée dans un contexte d'insécurité qui a perturbé le fonctionnement des écoles dans cette partie du pays.

Une euphorie de courte durée, car les Tueries de Bamenda font la résistance dans l'actualité avec « Le cri de révolte des populations ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics revient sur l'évènement macabre. A la suite des 10 morts enregistrés lors de l'attaque perpétrée dimanche dernier par des bandits armés dans l'arrondissement de Bamenda II, les habitants du chef-lieu de la Région du Nord-Ouest ont exprimé leur ras-le-bol contre ces actes de barbarie à travers une marche dans les rues de la ville hier.

Avec pour message « Bamenda dit stop aux tueries ». Une marche de protestation a eu lieu, hier au chef-lieu de la Région, après le massacre de 10 personnes à Nacho Junction, le 16 juillet dernier, par des sécessionnistes. Les manifestants, en rangs serrés, armés de gerbes de fleurs, banderoles et arbres de la paix, se joignent au gouvernement et souhaitent que ces actes de terrorisme ne se reproduisent plus. Ecrit Info Matin

L'Eglise est entrée dans le jeu de dénonciation avec « L'homélie de Mgr Andrew Fuanya Nkea ». Le quotidien Le Messager indique que, Ulcéré par le meurtre des 10 civils perpétré le 16 juillet dernier, l'archevêque métropolitain de Bamenda qui a organisé une messe sur le lieu du drame, a prié pour que la paix revienne dans cette zone en conflit.

Sur la Cameroon Telecommunication l'Activateur parle du « désespoir assis sur un banc ». Pour le journal, Camtel est paralysé, malgré la fibre optique. Même BLUE se perd en conjectures. Les opérateurs Mtn et Orange ont curieusement du haut débit en continu certes, au détriment des clients du fait du coût de la taxation et d'autres tracasseries pourtant, c'est Camtel qui offre la bande passante. La souveraineté du Cameroun en matière de télécommunications est dans la rue malgré les mesures coercitives de l'Art qui n'effraient plus, malheureusement.

Aussi bien que « La sérologie des filles et des enfants préoccupe Winnie Byanyima ». Le Messager révèle que Rendue au troisième jour de sa visite de travail sur le sol camerounais, le mercredi 19 juillet 2023, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'Onusida précise l'objet de ses inquiétudes. Trois sujets au menu des différentes audiences à savoir : le financement de la lutte contre le Vih, la prévention de la transmission du Vih de la mère à l'enfant, le projet " Education plus ". Elle a également reconnu les efforts qui sont faits en matière de lutte contre le Vih-Sida et souligné les gaps.

En Sport, la Fécafoot a « La tête hors de l'étau ». Dans une tribune libre Raoul Tchoumi Tchami condamne l'acharnement des esprits de nuisance contre le président de la Fecafoot et plaide pour qu'on le laisse bosser en toute tranquillité. Note Le Messager. Pour la Meteo, Raoul Tchoumi Tchami : « Eto'o ferme le caquet aux coassements des crapauds ». Dans une tribune, l'observateur sportif et analyste de l'économie sportive présente les réalisations du président de la Fédération camerounaise de football, malgré les complaintes de ses détracteurs.